إلهان عمر تقود حملة لمقاطعة خطاب هرتسوغ

تقود عضو الكونغرس الأميركي إلهان عمر، حملة لزيادة عدد أعضاء الكونغرس الذين سيقاطعون خطاب رئيس الكيان (الإسرائيلي) يتسحاق هرتسوغ، المقرر يوم الأربعاء المقبل، في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ.

وقالت إلهان، إنها تسعى إلى إقناع أعضاء الكونغرس بمقاطعة خطاب هرتسوغ، الذي يأتي بعد أسبوعين على الجريمة التي اقترفتها قوات الاحتلال في مخيم جنين، وعقب تبرئة حكومة الاحتلال لقاتل الشهيد إياد الحلاق (المصاب بمرض التوحد).

وأضافت أنه من المتوقع استجابة الكثير من المؤيدين للقضية الفلسطينية داخل الكونغرس، مع تعالي الأصوات المنتقدة لسياسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وكانت سلطات الاحتلال قد منعت عمر قبل أعوام من دخول فلسطين بصحبة عضو الكونغرس من أصول فلسطينية رشيدة طليب، وذلك بتهمة التحريض على إسرائيل كما ادعت دولة الاحتلال.