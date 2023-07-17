كوهين يلتقي سرًا مع وزير خارجية دولة إسلامية

كشف صباح الإثنين، عن لقاء عقد مساء أمس الأحد، بين وزير الخارجية (الإسرائيلي) إيلي كوهين، ووزير خارجية دولة إسلامية لم يعلن عنها كشرط من الأخيرة لعقد اللقاء.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن اللقاء عقد في العاصمة الكينية نيروبي بعد وصول كوهين للبلاد للاجتماع بمسؤولين وقادة أفارقة على هامش الاجتماع نصف السنوي لمنظمة الاتحاد الأفريقي.

وأشار الموقع إلى أن هذه الدولة الإسلامية لم تقيم أي علاقات مع (إسرائيل) من قبل.

وعقد كوهين خلال الزيارة اجتماعات مع زعماء أفارقة لم يتم الكشف عن هويتهم بهدف توسيع دائرة السلام والتطبيع في القارة الأفريقية. بحسب الموقع العبري.

فيما ذكرت وزارة الخارجية (الإسرائيلية) أن "اتصالات التطبيع تجري مع عدد من الدول الأفريقية منها النيجر ومالي وموريتانيا".

المصدر: القدس