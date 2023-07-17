إصابة مواطنة وإتلاف محاصيل زراعية على يد المستوطنين

أصيبت مواطنة، الإثنين، بعد اعتداء مجموعة من المستوطنين على المزارعين في بلدة حوسان غرب بيت لحم.

وتلقت المواطنة المصابة العلاج ميدانياً من قبل طواقم طبية.

وأقدم مستوطنون، على إتلاف محاصيل زراعية شرق يطا جنوب الخليل، ورعَوا ماشيتهم في أراضي المواطنين، بحماية قوات الاحتلال.

وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من مستوطني "حافات ماعون" الجاثمة على أراضي المواطنين أطلقوا أغنامهم في المحاصيل الزراعية بقريتي مغاير العبيد، والطوبا، ما تسبب بتلف محاصيل القمح والشعير الممتدة على 10 دونمات تقريبا.

واستولى المستوطنون على بئر مياه يعود ملكيته للمواطن عيسى علي عوض في قرية الطوبا، ونصبوا بقوة السلاح، خيمة قرب منازل المواطنين.