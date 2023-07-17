بحر يطالب السلطة بإنهاء الاعتقال السياسي وتوفير أجواء إيجابية للقاء الأمناء العامين

أكد أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة رئاسة المجلس التشريعي أن اعتقال السلطة للمواطنين وطلبة الجامعات والمقاومين والأسرى المحررين في الضفة الغربية المحتلة تمثل خدمة مجانية للاحتلال وتكامل للأدوار معه على حساب شعبنا وكرامته.

وقال بحر في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن الاعتقال السياسي ضد أبناء شعبنا بالضفة يشكل جريمة كبرى، وانتهاكاً خطيراً للقانون، وسلوكاً خارجاً عن الإجماع الوطني، ولا يخدم سوى الاحتلال.

ودعا الكل الوطني الفلسطيني والمنظمات الحقوقية للوقوف في وجه هذا السلوك الذي تمارسه السلطة والذي ينخر في النسيج الاجتماعي، ويزيد من الفجوة السياسية في المجتمع الفلسطيني.

وطالب السلطة بإنهاء ملف الاعتقال السياسي بحق أبناء شعبنا في الضفة، وتوفير أجواء إيجابية قبل التوجه لعقد لقاء الأمناء العامين للفصائل في القاهرة.