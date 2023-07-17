التيار الإصلاحي للرسالة: الاعتقالات السياسية جريمة لا تسقط بالتقادم

وصف المتحدث باسم التيار الإصلاحي الديمقراطي المنبثق عن حركة فتح د. عماد محسن، الاعتقالات السياسية بـغير الأخلاقية والقانونية، قائلا: " وينبغي مواجهته فهو جريمة لا تسقط بالتقادم".

وأكدّ محسن في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أنّ الاعتقال السياسي تشتيت الجهد الوطني الذي ينصب على مواجهة الاحتلال من جهة، ويحول بين المتحاورين قريبًا في القاهرة، وبين مساعيهم لتحقيق الوحدة الوطنية، وتعزيز الشراكة الفلسطينية.

وأضاف: "من يحول بين الإنسان وحريته، ومعتقده، وحقه في التعبير عن الرأي، ومقاومته للاحتلال، هو بالتأكيد آثم على المستوى الوطني، والأخلاقي".

وطالب بضرورة رفع الصوت عاليا؛ لإنهاء الاعتقالات ووقفها للأبد.