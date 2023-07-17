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حماس تطالب السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين

الرسالة نت- الضفة المحتلة

طالبت حركة حماس، السلطة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين السياسيين في سجونها.

وجددّ عضو المكتب السياسي بحركة حماس حسام بدران، السلطة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أبطال شعبنا الفلسطيني المعتقلين سياسيا في سجون السلطة، وخاصة المقاومين في جنين.

واستنكر بدران في تصريح وصل لـ"الرسالة نت"، استمرار أجهزة السلطة في ملاحقة المقاومين وأبطال شعبنا.

ودعا مختلف الجهات لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للضغط وإنهاء هذه السياسة المسيئة، بما فيها الحراك الجماهيري المعبر عن نبض شعبنا في رفض الاعتقالات السياسية والتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني.

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https://alresalah.ps/p/286827

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السلطة حماس اعتقال سياسي

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