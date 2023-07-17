وفاة والد الأسير القسامي سليم محمد حجة من نابلس

توفي، اليوم الاثنين، والد الأسير القسامي القائد سليم محمد سعيد حجة من بلدة برقة شمال غرب نابلس.

والحاج محمد حجة "أبو نافذ"، هو والد الأسير القسامي القائد سليم حجة المحكوم بالسجن 16 مؤبدًا و30 عامًا.

ودخل "حجة" عامه الـ22 في سجون الاحتلال في أبريل الماضي، كما قضى 6 سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي قبل اعتقاله الأخير، وهو أب لابن ولد وهو داخل الأسر.

ولد الأسير "حجة" في قرية برقه عام 1973م، وتربى في مسجدها وتعلم في مدارسها، ولم يتمكن منذ عام 1991 من إكمال دراسته الجامعية، في جامعة النجاح الوطنية، تخصص شريعة إسلامية، بسبب الاعتقالات المتكررة.

انطلق سليم حجة في عمله الجهادي والمقاوم منذ عام 1989م عندما انخرط للعمل في صفوف حركة "حماس"، واعتقل لأول مرة عام 1993.

وكان اعتقاله الأخير عام 2002، حيث حكمت عليه سلطات الاحتلال 15مؤبداً لاتهامه المباشر عن عمليتي "حيفا" و"محولا"، ومؤبدا و30 عاماً إضافية على المساعدة والوقوف في عمليتي "الدولفين" و"سبارو".