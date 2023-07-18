الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات خلال عمليات دهم واقتحامات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية تركزت في رام الله، وسط اندلاع مواجهات.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسين بهاء الريماوي عقب اقتحام منزله في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية كوبر شمال رام الله، واعتقلت الشابين معتصم محمد البرغوثي والمحرر عبيدة خلدون البرغوثي عقب دهم منزليهما.

وطالت الاعتقالات محمد أحمد أبو عليا، وأحمد عبد الفتاح، ومؤيد عبد المجيد أبو عليا، من المغير شرق رام الله.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر أحمد الغندور من مخيم عسكر، والمحرر مؤيد غازي، وأبنائه أحمد وعلي، من جماعين.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام قرية برقة شمال غرب نابلس.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب بيت لحم، واعتقلت أحمد العمور.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة علار شمال طولكرم، ومنطقة رأس خميس بمخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.