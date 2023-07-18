أجهزة السلطة تواصل انتهاكاتها بحق طلبة الجامعات بالضفة الغربية

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها بحق الطلبة الجامعيين، فيما يعتصم طلبة جامعة بيرزيت داخل أسوار الجامعة منذ شهر، رفضاً لسياسة الاعتقال السياسي.

ويستمر طلبة جامعة بيرزيت في اعتصامهم لليوم الـ31 على التوالي، رفضاً لسياسة الاعتقال السياسي التي تنفذها أجهزة أمن السلطة بحق زملائهم.

في غضون ذلك، تواصل أجهزة السلطة اعتقال الطالب ومنسق الكتلة الإسلامية بجامعة الخليل عمر زهور، لليوم الثاني على التوالي.

وتعتقل أجهزة السلطة طالب الماجستير بجامعة النجاح عكرمة زيد الكيلاني من جنين، لليوم الثاني على التوالي، إلى جانب اعتقال الطالب بكلية الطب بالجامعة أحمد عتيق لليوم الثالث على التوالي.

وطالت اعتقالات السلطة الطالب هيثم زهور من جامعة الخليل، والمختطف منذ 9 أيام، إضافة إلى اعتقال رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن منذ 30 يوماً.

وتختطف أجهزة السلطة الطالب بجامعة بيرزيت يحيى قاسم في سجن أريحا، لليوم الـ36 على التوالي.

حرية نيوز