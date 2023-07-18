منحة قطر للفلسطينيين بكافة التخصصات قدم الآن

منحة قطر للفلسطينيين لعام 2023 تم فتحه من اجل التقديم أمام الطلاب الأجانب والمحليين، ويمكن تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية للحصول على قبول في الجامعة في الفصل الدراسي الأول أو الثاني.

يتميز جامعة قطر بتقديم عدة منح دراسية مجانية سنوياً للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة، وأيضاً منحًا دراسية للدراسات العليا في كلية التربية فقط، وذلك للطلاب القطريين وغير القطريين.

منحة قطر للفلسطينيين





تقع جامعة قطر في العاصمة القطرية الدوحة وتعتبر واحدة من أفضل مؤسسات التعليم العالي العامة، وتعتبر المنح القطرية المقدمة من الجامعة واحدة من المنح المذكورة في مقال منصة فلسطين أفضل منحة قطر للفلسطينيين 2023.

تشمل جميع المنح الدراسية في جامعة قطر الحكومية تغطية كاملة للرسوم الدراسية وتتضمن مجموعة متنوعة من التخصصات، بما في ذلك التخصصات الطبية والهندسية، وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا بعض المنح الدراسية الجزئية المتاحة من الجامعة.

إذا كنت ترغب في الحصول على منحة دراسية في قطر لغير القطريين في عام 2023، قمنا بإعداد دليل مفصل على منصتنا يشرح تفاصيل تقديم طلبات المنحة الدراسية في جامعة قطر.

تناقش هذه المقالة الشروط التي يجب توفرها للتسجيل في جامعة قطر لغير المواطنين القطريين، بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الالتحاق بالجامعة.

منحة جامعة قطر للبكالوريوس.

تم منح قسم التربية في جامعة قطر للدراسات العليا.

منح دراسية في قطر لغير القطريين

تقدم جامعة قطر منحة قطر إلى الفلسطينيين، كذلك تنفرد بعدد كبير من المنح الدراسية الأخرى بتمويل كامل أو جزئي لكافة دول العالم.

يمكن للطلاب الأجانب (الطلاب غير القطريين) أيضًا التقدم للحصول على منح دراسية، وأهم هذه المنح هي منح الدراسة التنافسية للطلاب غير القطريين أو المعروفة أيضًا بمنح القبول للطلاب الدوليين، كذلك:

تشمل منحة جامعة قطر تخصصات مختلفة مثل الطب والصيدلة وتخصصات هندسية وأدبية أخرى بمنحة قطر للفلسطينيين. راتب المنحة الشهري 500 ريال فقط. يتعين على الطالب أن يتخرج من الثانوية العامة بتفوق، حيث يجب أن يحصل على معدل 95% أو أعلى. لا يتطلب التقدم للحصول على المنحة طلبًا منفصلاً، بل يشتمل تقديم طلب القبول الجامعي أيضًا على طلب المنحة. تتطلب الجامعة رسومًا لتقديم الملف وهي مبالغ مقابل استعراضه. تقدم المنح الدراسية المجانية في قطر من جامعة قطر الحكومية أيضًا إقامة مجانية وتذاكر سفر سنوية. في السنوات السابقة، لم تُقَدِّم منحة جامعة قطر راتبًا شهريًا، وكانت تقتصر على تقديم المزايا الأخرى فقط. يجب على الطلاب الدوليين تزويد الجامعة بالوثائق والمستندات المطلوبة عن طريق إرسالها عبر البريد.

شروط التسجيل في جامعة قطر لغير القطريين

فيما يلي، نقدم لكم شروط القبول والتسجيل في منحة قطر للفلسطينيين بجامعة قطر للطلاب غير القطريين الراغبين في التقدم للحصول على منح دراسية مجانية في قطر لعام 2023، تتوقف مدى تنافسية القبول بشكل كبير على أداء الطالب في امتحان الثانوية العامة، كذلك:

فيجب على الطالب أن يكون قد انتهى من دراسة المرحلة الثانوية العامة أو ما يُعادلها. تمنح الثانوية العامة التحصيل بنسبة 95% على الأقل. الطالب يجب أن يستوفي شروط التخصص الذي ينوي الالتحاق به. كتابة رسالة توضح الدوافع (في مجال طب الإنسانية فقط) تحتاج إلى. تعرض عرض ضمني شهادات بمستوى اللغة الإنجليزية مثل اختبار توفل واختبار الأيلتس أو اختبارات دولية مثل اختبار SAT، ومع ذلك فإنه اختياري ويعزز فرص قبول الطالب. قد يخضع بعض المتقدمين لمقابلة شخصية. من الضروري أن يحافظ الطالب على معدل لا يقل عن 75٪ في الجامعة لكي لا يفقد المنحة إرسال نسخة من الشهادات إلى جامعة قطر.

تنويه مهم: قد يطلب في بعض التخصصات تقديم شهادة لغة الإنجليزية أو شهادات أخرى مثل SAT، من فضلك تأكد من صفحة كل تخصص على الموقع الرسمي لجامعة قطر.

الأوراق المطلوبة للتقدم لمنحة قطر للفلسطينيين لعام 2023

اذا تم قبول الطالب في الجامعة، يجب عليه أن يجتاز امتحان تحديد المستوى في مبحثي اللغة الانجليزية والرياضيات، يتم إجراء الاختبار في جامعة قطر بعد الحصول على القبول الرسمي من الجامعة، إذا لم يتحقق الطالب من الدرجة المطلوبة، سيدرس الطلاب برنامجًا تأسيسيًا لمدة عام.

تعبئة طلب التسجيل في الجامعة. شهادة الثانوية العامة وسجل الدرجات. من الممكن أن يتم تأجيل الفحص الطبي لوقت لاحق بعد استلام القبول. جواز سفر للطلاب الغير قطريين. نتائج الامتحانات الدولية. صورة شخصية.

شروط منحة جامعة قطر للماجستير والدكتوراه

من خلال التعرف على منحة قطر للفلسطينيين نذكر أن في الوقت الحاضر، لا تُقدم منحة جامعة قطر دراسة مجانية في قطر لدرجتي الماجستير والدكتوراه في جميع التخصصات، ومع ذلك، تُقدم الجامعة منحة دراسية مجانية لدبلوم التربية.

والذي يعتبر ما يعادل درجة الماجستير في كلية التربية، بالإضافة إلى ذلك، هناك منح دراسية مجانية تُقدم في قطر عن طريق الاتفاقيات الدولية المتنوعة، والتي يتم ترشيح الطلاب من خلال السفارات أو الجامعات المختلفة، كذلك تتوفر العديد من التخصصات في برامج الدراسات العليا، كالتالي:

شهادة في التعليم الابتدائي

شهادة في تعليم المدارس الثانوية.

شهادة الدبلوم في التعليم الخاص

متطلبات الحصول على المنحة

يجب على الطلاب الراغبين في الحصول على منح جامعة قطر للدراسات العليا في برامج الدبلوم في كلية التربية، أن يستوفوا المتطلبات التالية.

يجب أن يكون لديك متوسط تراكمي لا يقل عن 2 في درجة البكالوريوس، أو 2.8 إذا كنت تدرس تخصص الصيدلة.

نجاح اجتياز اختبار فهم المحتوى المتعلق بالتخصصات.

يجب أن يحصل المتقدم على درجة لا تقل عن 5 في امتحان IELTS الأكاديمي أو 45 في امتحان TOEFL iBT (للطلاب المتقدمين لتخصص التركيز على اللغة الإنجليزية فقط).

استيفاء أي شروط أخرى خاصة بالتخصص.

الوثائق المطلوبة لمنحة قطر للفلسطينيين

بالإضافة إلى المستندات المطلوبة للتسجيل في برنامج البكالوريوس المذكور أعلاه ، يجب على المتقدمين تقديم المستندات التالية.

طلب القبول عبر الإنترنت.

بيان التخرج الرسمي.

تم تدقيق وإصدار كشوف الدرجات الجامعية النهائية المعتمدة والرسمية.

تتطلب سياسة جامعة قطر شهادة TOEFL أو IELTS أو أي دليل آخر لإثبات مهارة الطالب في اللغة الإنجليزية.

يجب على مقدمي الطلبات الغير قطريين أن يقدموا نسخة من جواز سفرهم، بالإضافة إلى نسخة من بطاقة هويتهم القطرية.

صورتين شخصيتين.

مزايا منحة جامعة قطر 2023





تقدم جامعة قطر مجموعة من المنح الدراسية المتنوعة، حيث يستطيع الطلاب القطريين وغير القطريين التقديم للمنح الدراسية في الجامعة، فيما يلي أنواع منح جامعة قطر لغير القطريين عام 2023 والمزايا المقدمة لكل منحة.

منح جامعة قطر الداخلية والخارجية

الفئة الأولى: تعطى المنح للطلاب المقيمين في قطر (المنح المحلية)، وتتضمن هذه المنحة إعفاءً من رسوم الدراسة ورسوم الكتب.

النوع الثاني: يشمل المنح الخارجية التي تقدم للطلاب الدوليين، وتتضمن إلغاء الرسوم الدراسية ورسوم الكتب، وتوفير سكن مجاني، وتأمين تذاكر سنوية للسفر من وإلى بلد إقامة الطالب.

هل تقدم جامعة قطر مبلغ مالي شهري كمنحة؟

نعم، تقدم جامعة قطر المنح الدراسية للطلاب المقبولين براتب شهري قدره 500 ريال قطري.

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مواعيد التقديم لجامعة قطر

سيبدأ تقديم الطلبات للحصول على المنح الخارجية لجامعة قطر في التاسع عشر من مارس عام ٢٠٢٣ وسيكون آخر موعد لتقديم الطلبات في التاسع والعشرين من نفس الشهر، من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج في الثلاثين من مايو عام ٢٠٢٣.

في نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم أهم التفاصيل الخاصة بمنحة قطر للفلسطينيين، وأهم الشروط التي يجب توافرها للمتقدمين.