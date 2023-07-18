عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

ونفذت مجموعات المستوطنين جولات استفزازية في ساحات المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة.

كما أدى المستوطنون طقوسا تلمودية قرب مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك.

ويواصل الاحتلال ومستوطنوه استهداف المسجد الأقصى في مساعي تهويده وتقسيمه الزماني والمكاني.

كما منعت سلطات الاحتلال خلال الأسبوعين الماضيين، منع لجنة الإعمار التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس من ترميم وإعمار الأقصى، وهددت جميع موظفي دائرة الأوقاف حال بدئهم في ترميم الأقصى والبدء بمشاريع الإعمار.

وتأتي اقتحامات المستوطنين بالتزامن مع التضييق على المقدسيين وهدم منشآتهم، حيث هدمت قوات الاحتلال أمس الاثنين، 9 منشآت سكنية في برية بلدة السواحرة شرقي القدس المحتلة.

ونفذت قوات الاحتلال 17 عملية هدم في بلدات وأحياء القدس المحتلة منذ مطلع شهر تموز/يوليو الجاري.

حرية نيوز