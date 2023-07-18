موجة قيظ قصوى تجتاح نصف الكرة الأرضية الشمالي

يتوقع أن تزداد موجات القيظ الحادة الثلاثاء، في بعض مناطق الكرة الأرضية الشمالي، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة من موجات حر أكثر شدة في العالم.



والثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة أنّه ينبغي على العالم أن "يستعد لموجات حر أكثر شدة"، وقال جون نيرن، المستشار الرفيع المستوى لشؤون الحرارة الشديدة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن "شدة هذه الأحداث ستستمر في الازدياد، وعلى العالم أن يستعد لمزيد من موجات الحر الأكثر شدة".



حرائق في اليونان.. وتحذيرات في إيطالبا وإسبانيا

وتجاوزت درجة الحرارة في إيطاليا الـ40 درجة مئوية، ومناطق في أسبانيا تفوق الحرارة فيها المستويات الموسمية الطبيعية بـ50 درجة، ومستويات قياسية في الولايات المتحدة وحرائق في اليونان.



وفي اليونان، يحاول عناصر الإطفاء الثلاثاء لليوم الثاني إخماد حرائق غابات قرب أثينا، حيث أجلي الكثير من السكان من منتجعات ساحلية طالها القيظ.

واضطر ألف ومئتا طفل الاثنين إلى مغادرة مخيمات عطلة صيفية هددتها حرائق أججتها رياح عاتية قرب لوتراكي على بعد حوالى 80 كيلومترا غرب أثينا.



وفي كوفاراس على بعد خمسين كيلومترا شرق العاصمة اليونانية، استعر حريق آخر وامتدت رقعته إلى أفافيسوس على بعد 40 كيلومترا جنوب شرق أثينا في منطقة تسجل فيها كثافة سكانية كبيرة.



واضطر الكثير من السكان إلى مغادرة منازلهم مساء الاثنين بعد نداءات أصدرتها السلطات للابتعاد عن هذه المنطقة.

وستعاني جزيرة سردينيا الواقعة غرب إيطاليا من حرارة مرتفعة جدا مع توقع أن تصل إلى 48 درجة مئوية الثلاثاء. أما في جنوب إيطاليا في صقلية فيتوقع أن تصل الحرارة إلى 43 درجة مئوية خلال النهار.



ووضعت 20 مدينة إيطالية ضمن الانذار الأحمر (الوضع الطارئ) من بولزانو عند أقدام جبال الألب وصولا إلى باليرمو في صقلية مرورا بالبندقية وبولونيا وفلورنسا وروما ونابولي وكالياري.



وسيعاني جنوب إسبانيا من درجات حرارة قصوى، قد تصل إلى 44 في منطقة مورثيا. وكانت البلاد شهدت الأسبوع الماضي موجة حر قاسية وسيبقى الانذار الأحمر قائما في مناطق اراغون شمالا وباليار شرقا وكاتالونيا في الشمال الشرقي.



وفي قبرص، حيث ستبقى الحرارة فوق الأربعين درجة مئوية حتى الخميس، توفي رجل في التسعين من العمر الأحد وأدخل ثلاثة مسنين إلى المستشفيات جراء الحر على ما أعلنت السلطات.

ويفيد خبراء أن الاحترار في أوروبا أسرع بمرتين من المعدل العالمي فيما الدول المتوسطية هي الأكثر معاناة.



وأوضح كلاوديو كاساردو خبير الأرصاد الجوية والاستاذ في جامعة تورينو لوكالة "فرانس برس": "الهواء الساخن الذي كان يهب على الصحارى الأفريقية انتقل باتجاه أوروبا الآن. وفي هذا الإطار يمكننا الكلام عن حلول طابع مداري على المناخ".



مستويات قياسية في الولايات المتحدة وحرائق في كندا

وفي الولايات المتحدة، تراقب مصلحة الأرصاد الجوية موجة حر "خانقة" في جنوب البلاد وتتوقع مستويات قياسية.



في منطقة ديث فالي (وادي الموت) الشهيرة في كاليفونريا التي تعتبر من أكثر مناطق العالم سخونة، سجلت الحرارة 52 درجة مئوية الأحد.



وأدت حرائق عنيفة عدة في حنوب هذه الولاية إلى إجلاء السكان. واتى "رابيت فاير" أكبر هذه الحرائق على حوالى 3200 هكتار.



وسجلت فينيكس عاصمة ولاية أريزونا الاثنين حرارة زادت عن 43 درجة مئوية لليوم الثامن عشر على التوالي. وقد عادلت مستواها القياسي مع تسجيلها 45 درجة مئوية في فترة بعد الظهر.



وفي كندا، اجتاحت الحرائق أكثر من عشرة ملايين هكتار هذه السنة مع تواصل 882 حريقا حتى الاثنين من بينها 579 خارج السيطرة على ما أوضح مركز مكافحة حرائق الغابات في كندا.

وقضى عنصرا إطفاء وهما يكافحان الحرائق الهائلة هذه على ما ذكرت السلطات.



وانتقلت سحب الدخان مجددا إلى الولايات المتحدة ما أدى إلى إصدار تنبيهات حول جودة الهواء في جزء كبير من شمال شرق البلاد.

حر في اليابان والصين

وأصدرت اليابان الاثنين تحذيرات من ضربات شمس محتملة في 32 من مناطقها ال47 التي تشهد حرارة تقترب من مستواها القياسي المطلق البالغ 41,1 درجة مئوية والمسجل في 2018.



وقالت توموا أبي البالغة 50 عاما "تغير المناخ بشكل واضح. في الماضي لم تكن الحرارة في منطقة ياماناشي القريبة من طوكيو تصل إلى 30 درجة مئوية أبدا. لكن الآن يسجل هذا المستوى بسهولة".



وحطمت الصين الأحد المستوى القياسي لأعلى حرارة في منتصف تموز/يوليو مع 52,2 درجة مئوية في منطقة شينجيانغ القاحلة في غرب البلاد.



موجة حر تضرب منطقة البحر المتوسط

ورجحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الاثنين، اشتداد موجة حر شديد تضرب منطقة البحر المتوسط، بحلول منتصف الأسبوع الجاري.



وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة: "من المتوقع أن تشتد الحرارة بحلول منتصف الأسبوع في أنحاء من منطقة البحر المتوسط، منها اليونان وتركيا. ومن المرجح استمرار ذلك في أب/ أغسطس المقبل".