اعتداءات للاحتلال ومستوطنيه بالضفة والقدس ومواجهات في الخليل وبيت لحم

تواصل قوات الاحتلال (الإسرائيلي) والمستوطنون انتهاكاتهم واعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وسط اندلاع مواجهات.

وجرفت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الثلاثاء، أراضي زراعية مساحتها 4 دونمات وسلاسل حجرية في قرية بيرين جنوب الخليل.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها قرب دوار ابن رشد وسط الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، اندلعت على إثراها مواجهات عنيفة بين الشبان.

وفي نابلس، سرق مستوطنون 14 خيمة من منطقة الصوانة في بيت فوريك شرق نابلس، يستخدمها المواطنون مأوى لهم.

وتعود الخيام ملكيتها لكل من نائل محمد أسعد حنني، ويزيد نائل حنني، وبهجت وعرفات زهدي نصاصرة، وعرفات محمود نصاصرة، وأحمد وثائر عبد المهدي نصاصرة.

وكانت قوات الاحتلال الخاصة اعتقلت الأسير المحرر إبراهيم شكوكاني خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس.

واستولت قوات الاحتلال على "حفار"، أثناء عمله في استصلاح أرض زراعية في الجهة الشرقية من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر البلد، واستولت على "حفار" يعود للمزارع شادي محمد رجب، خلال عمله في استصلاح أرض، ومنعوه من العمل، واقتادوه مع الحفار إلى مستوطنة "أفني حيفتس" الجاثمة على أرضي البلدة، للتحقيق معه.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال محل التاجر المقدسي طارق العموري في شارع الرشيد، وأوقفته للتحقيق بعد سرقة معظم بضاعة محله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط جامعة القدس في بلدة أبوديس شرق القدس المحتلة.