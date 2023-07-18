موقع التسجيل في منحة قطر وأهم الشروط المطلوبة للتقديم في المنحة

موقع التسجيل في منحة قطر هو الموقع الرسمي الوحيد الذي يمكنك من خلاله التسجيل في هذه المنحة إذا كنت ترغب في الدراسة بجامعة قطر، وهي المنحة الأفضل للحصول على مستقبل باهر تساعدك في شق طريقك نحو مجالات العمل المتعددة وتدفعك للنجاح في حياتك.

وتعتبر هذه المنحة من أفضل المنح التي تتيح للطلاب من غير القادرين على دفع الرسوم التعليمية الالتحاق بالجامعة.

وفي هذا المقال سوف نوضح كل التفاصيل الخاصة بهذه المنحة المجانية، كما نستعرض أهم الشروط المطلوب توافرها للتمكن من التسجيل فيها.

موقع التسجيل في منحة قطر





إلى كل من يرغب بالدراسة في دولة قطر والالتحاق بجامعتها، يمكنك التسجيل في المنحة التي تقدمها بشكل مجاني للطلاب من جميع دول العالم من خلال الموقع الرسمي الخاص بالجامعة من خلال بعض الخطوات.

كل ما عليك القيام به هو الانتقال إلى رابط المنحة الموجود على الموقع الخاص بالطلاب الجدد المتقدمين للتسجيل في المنح الدراسية المختلفة، ومن ثم إيجاد النموذج الخاص بالتقديم من خلال ملء جميع البيانات المطلوبة منك بشكل دقيق.

بعد انتهاء التسجيل في المنحة يتم الانتظار حتى يرسل الرد بالقبول أو الرفض، وفي حالة إرسال الجامعة قرارها بقبول الطالب يتم الرجوع مرة أخرى إلى الموقع الخاص بالمنحة ثم التسجيل من خلال حساب جديد يتم إنشاؤه على رابط المنحة وبالتالي يتم اتباع التعليمات في الخطوات الخاصة بالتسجيل حتى الانتهاء منها بالكامل.

البيانات المطلوبة في ملء طلب منحة الجامعة في قطر

هناك مجموعة من البيانات التي يشترط القيام بتسجيلها على موقع التسجيل في منحة قطر والتي يجب تحري الدقة في تسجيلها، وهذه البيانات هي:

اسم الطالب.

اسم الكلية المطلوب الالتحاق بها في الجامعة.

تاريخ الميلاد.

جنسية الطالب.

العنوان المقيم فيه داخل دولته.

المرحلة التعليمية التي حصل عليها.

التخصص الذي يرغب في الالتحاق به في الكلية.

بالإضافة إلى بعض البيانات والمعلومات الأخرى.

طريقة التقديم الإلكتروني للجامعة

في البداية بعد الدخول على موقع التسجيل في منحة قطر يجب القيام بإنشاء حساب إلكتروني جديد على موقع الجامعة ثم القيام بملء جميع البيانات السابقة بكل دقة ثم العمل على تحميل نسخة إلكترونية من بطاقة الهوية القطرية السارية والصورة الشخصية.

يتم أيضا تحميل صورة من جواز السفر لغير المواطنين القطريين، ثم القيام بدفع مبلغ يعادل 200 ريال مع طلب التقدم الإلكتروني.

بعدها يتم إرسال الطلب بالمستندات المرفقة ثم الانتظار حتى يتم الرد على الطلب بالقبول أو بالرفض من قبل إدارة الجامعة.

الشروط الخاصة بالحصول على منحة قطر

هناك العديد من الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص المتقدم للحصول على المنحة من جامعة قطر بشكل مجاني، ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب في البداية أن يكون لديك الدافع القوي للتقديم للمنحة.

أن يكون الطالب قد أتم مرحلة التعليم الثانوي في نفس السنة التي قام بالتقدم فيها للحصول على المنحة.

يتم إعطاء المنح الدراسية المجانية في الجامعة للطلاب غير القطريين فقط في فصل الخريف من كل عام.

يجب أن يتم الاستفادة من المنحة مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الذي تم فيه الحصول على المنحة.

أيضا يجب أن يقوم الطالب بتحقيق جميع الشروط المطلوبة حتى يمكنه الاستمرار في منحة الجامعة.

بالإضافة إلى ذلك يجب على جميع المتقدمين استيفاء الشروط للقبول في الدراسة بالتخصص المطلوب الالتحاق به.

يجب أن يتم تقديم شهادة إتمام الثانوية النهائية بالنسبة للمتقدمين الجدد.

التمويل الخاص بمنحة الدراسة المجانية بقطر

بعد التسجيل في موقع التسجيل في منحة قطر يتم تمويل الدراسة بمنحة قطر بشكل كامل حيث تقوم الجامعة بالتكفل بجميع المصروفات الخاصة بالطالب فيما يلي:

القيام بتغطية كافة المصاريف الدراسية بالجامعة خلال فترة الدراسة بالجامعة.

تغطية النفقات الخاصة بخطاب القبول بالجامعة للحصول على تأشيرة الدخول للدولة لإتمام الدراسة.

أيضا يتم تمويل كافة المصروفات الخاصة بالسكن ومتطلبات المعيشة الكاملة للطالب من خلال منح مرتب شهري.

التكفل أيا بجميع تكاليف السفر عن طريق منح الطالب قيمة تذكرة السفر.

التغطية الكاملة لنفقات التأمين الطبي على الطالب طوال فترة الدراسة.

يمكنك الحصول أيضا على العديد من المزايا الأخرى في المنحة الدراسية بقطر للطلاب من غير القطريين.

الكليات المتاحة في منحة الجامعة القطرية

عند الدخول على موقع التسجيل في منحة قطر يمكنك الالتحاق باحد الكليات الخاصة بالجامعة والتي تتيح ما يعادل 81 تخصص دراسي في مجالات مختلفة في الكليات، ويمكنك الدخول إلى الكلية المطلوبة بناء على المعدل الذي حصلت عليه في الثانوية النهائية والذي يتم الإعلان عنه في تنسيق الكليات بالجامعة عقب انتهاء امتحانات الثانوية، وهذه الكليات هي:

كلية الآداب والعلوم في التخصصات الأدبية والعلمية.

أيضا كلية الإدارة والاقتصاد.

كلية التربية.

وكذلك كلية الهندسة.

كما تتيح التقدم في كلية القانون.

التقدم في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.

كلية العلوم الصحية.

التقدم إلى طلية طب الأسنان.

كلية الطب.

وأيضا كلية الصيدلة.

الحصول على الماجستير من جامعة قطر

توفر أيضا الجامعة للطلاب التقدم لدراسة الماجستير في الجامعة والتي توفر نوعين من البرامج الخاصة بالماجستير، وهما:

أولا: الدراسة بالماجستير البحثي الذي يقوم الطالب من خلاله بإكمال مشروع معين أو أطروحات بحثية من خلال عمل بحث.

ثانيا: الحصول على الماجيستير المهني وهو عبارة عن برنامج من البرامج العملية التي ترتكز على الخبرة المهنية بعد إنهاء مرحلة البكالوريوس.

الشروط المطلوبة للالتحاق بمنحة الماجيستير

هناك مجموعة من الشروط اللازم توافرها في الطالب حتى يتمكن من الحصول على درجة الماجستير من الجامعة من خلال الدخول على موقع التسجيل في منحة قطر والحصول عليها مجانا، وهذه الشروط هي:

إتمام شهادة البكالوريوس بالمعدل التراكمي الذي لا يقل عن 2.8 على مدار سنوات الدراسة.

اجتياز كافة المتطلبات الإضافية من الكلية بعد إنهاء البكالوريوس مثل مشروع التخرج.

بالنسبة للطلاب الحاصلين على معدل تراكمي بحد أدنى 2.8 يمكنهم الالتحاق بقسم الماجيستير المهني.

من الضروري قيام الطلبة بالتسجيل في مادتين على الأقل في الفصل الدراسي الأول للحصول على معدل تراكمي بحد أدنى 3 درجات، وفي حال لم يستطع الحصول على هذا المعدل لا يمكنه استكمال الاستفادة من منحة الماجيستير في الجامعة.

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شروط القبول في منحة الدكتوراه بجامعة قطر





يمكنك أيضا الدخول على موقع التسجيل في منحة قطر للحصول على المنحة الخاصة بشهادة الدكتوراه من الجامعة ولكن بعد التأكد من استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المتقدم حاصل على درجة الماجيستير أو شهادة تكون أعلى على ألا يقل المعدل التراكمي الذي حصل عليه عن 3 درجات.

يجب تقديم الشهادات المطلوبة فيما يخص النتائج الخاصة بالقبول (GRE، GMAT) في حال كانت مطلوبة في تخصص الدكتوراه الذي يتقدم إليه الطالب.

كما يجب القيام باجتياز جميع المتطلبات الإضافية التي تحتاجها الكلية المتخرج منها الطالب قبل التقدم للحصول على شهادة الدكتوراه من الجامعة.

في النهاية أوضحنا كل ما يتعلق بالتقدم في موقع التسجيل في منحة قطر وأهم الشروط المطلوبة للالتحاق بالجامعة.