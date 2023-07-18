قانون تصاريح العمل الجديد وخطوات استخراج بدل فاقد

قانون تصاريح العمل الجديد في مصر لعام 2023 حيث تتيح وزارة الداخلية الحصول على تصاريح العمل من خلال مواقعها الإلكترونية عبر الإنترنت بدون الحاجة إلى الذهاب إلى المراكز الشرطية التي تحتوي على وحدات الأحوال المدنية.

كما توفر هذه المواقع العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وهذه الخدمات قد توفر الكثير من الوقت والجهد للمستفيدين، بالإضافة إلى سهولة الحصول على الخدمات بوضوح وكفاءة.

قانون تصاريح العمل الجديد





وثيقة تصريح العمل التابعة لقانون تصاريح العمل الجديد هي وثيقة رسمية تتم استخراجها من المؤسسات الحكومية في الدولة، وتكون شرطاً أساسياً للمواطنين الذين يرغبون في السفر إلى دولة أخرى اعتبارًا لدراسة أو العمل في الخارج.

حيث يعد هذا التصريح إذناً للمواطن للموافقة على السفر خارج الحدود المصرية لأغراض العمل، ويتم الحصول عليه من قسم تصاريح العمل في وزارة الداخلية.

توفر وزارة الداخلية مكاتب في جميع المحافظات لاستخراج تصاريح العمل، يجب على جميع المواطنين استخراج هذه التصاريح قبل السفر وفقًا للمادة رقم 172 لسنة 1958 والتي تم تعديلها بالقانون رقم 231 لسنة 1996.

يشترط على المصريين الراغبين في العمل بالخارج الحصول على تصريح العمل لإتمام إجراءات السفر، ومع ذلك، فإن خدمة استخراج تصاريح العمل عبر الإنترنت قد أتاحت الكثير من الوقت والجهد للمواطنين وساهمت بشكل كبير في تحسين جودة الخدمة المقدمة.

التسجيل بوزارة الداخلية لتصاريح العمل

من خلال المواقع الإلكترونية لخدمات وزارة الداخلية بقانون تصاريح العمل الجديد، توفر الوزارة حسابات خاصة للمواطنين شريطة استفادتهم من الخدمة الإلكترونية المقدمة، يعمل ذلك على تسهيل إنجاز الخدمة بشكل سريع، وتوفير الوقت والسهولة في الاستخدام.

بالإضافة إلى ضمان سرية المعلومات المسجلة التي تُستخدم للحصول على الخدمة المطلوبة، وذلك باتباع ما يلي:

أولاً، يقوم المواطن بتحديد "إنشاء حساب جديد".

ثم يدخل بياناته الشخصية الصحيحة، مثل الرقم القومي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والوظيفة والمحافظة التابعة له.

يتم ذلك للاستفادة من الخدمات المقدمة بالإضافة إلى تسجيل البيانات مرة واحدة.

مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على "كلمة السر" للحساب لسهولة استخدام الخدمات المستقبلية دون الحاجة لإعادة إدخال جميع البيانات المطلوبة.

خطوات قانون تصاريح العمل الجديد

يمكن تجديد تصاريح العمل بقانون تصاريح العمل الجديد واستخراج بدل فاقد لتصاريح العمل إلكترونيا استكمال عملية تجديدها واستخراج البدل اللازم لتصاريح العمل بشكل إلكتروني، أو عن طريق الأجهزة الإلكترونية.

فيما يتعلق بتصاريح العمل، يوفر موقع خدمات وزارة الداخلية للمواطنين العديد من الخيارات، بما في ذلك تجديد تصاريح العمل واستخراج بدل فاقد والحصول على مخالصة، يمكن الوصول إلى هذه الخدمات من خلال الرابط التالي: https://wpo.moi.gov.eg.

بعد إدخال البيانات بسهولة وسرعة، يتم تحديد طريقة الدفع وتحديد موعد استلام التصاريح الضرورية في الوقت الملائم.

تسهم الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر موقع وزارة الداخلية بالإضافة إلى ذلك، في تقليل الاكتظاظ في مرافق وزارة الداخلية وتقليص فرَص انتقال عدوى فيروس كورونا، تماشيًا مع توجيهات رئاسة الوزراء وقراراتها بشأن إجراءات الحد من فيروس كورونا.

باستطاعة الأشخاص الحصول على هذه الخدمات الإلكترونية التي تقدَم من قِبل وزارة الداخلية بسهولة تامة ويسر، مثل تقديم طلب للحصول على تصريح عمل، بدون الحاجة لمغادرة المنزل أو بذل أي جهد، سواء من خلال أي جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي، بضغطات قليلة.

مستندات تجديد تصريح العمل إلكترونيا

بقانون تصاريح العمل الجديد ستتمكن من تجديد تصريح العمل بعد إحضار المستندات التالية:

صورة البطاقة الشخصية.

صورة جواز السفر.

صورة تصريح العمل القديم.

صورة التصريح الإقامة أو صورة التأشيرة للسفر والعودة.

وتأشيرة العمل الموجودة فى جواز السفر.

وصورة الإجازة وذلك إذا كنت موظفا حكوميا.

تكلفة استخراج تصريح العمل الجديد

يختلف سعر الحصول على تصريح العمل وفقًا للمؤهل الدراسي الحاصل عليه المواطن الذي يتقدم بطلب الخدمة، سواء كان درجة جامعية أو درجة متوسطة أو درجة أدنى، كذلك:

يستطيع الأشخاص الذين لديهم مؤهلات عالية وشهادات جامعية الحصول على تصاريح عمل مقابل تكلفة لا تتجاوز 200 جنيه مصري.

بالنسبة للمواطنين الذين يحملون دبلومات، فإن تكلفة الحصول على تصريح العمل لا تزيد عن 100 جنيه مصري فقط.

وبموجب القوانين المعمول بها، يقدر تكلفة السفر السنوية بحوالي 130 جنيهًا.

في البداية، للحصول على تصريح عمل إلكتروني يتطلب إنشاء حساب على الموقع، يمكنك الوصول إلى صفحة البداية ومن ثم النقر على "تسجيل دخول" الموجودة في الجزء العلوي من الصفحة.

بدل فاقد تصريح العمل

وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 4248 لعام 1998 المتعلق بقانون تصاريح العمل الجديد، وتسهيل الحصول على بدل فاقد لإذن العمل للمواطنين المصريين العاملين في المؤسسات الأجنبية.

يلتزم أعضاء الهيئات الإدارية بالاستخدام النموذج الصادر عن وزير الدولة للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة الداخلية لتحديد المستندات والأوراق المطلوبة والرسوم المطلوبة لإكمال إجراءات طلب الحصول على هذه الخدمة.

يجب على جهة الإدارة الإعلان عن توقيتات معينة لإصدار قرارها، ولا يحق لأعضاء الهيئات الإدارية طلب أوراق أخرى أو فرض رسوم أو أخذ مبالغ نقدية تحت أي اسم غير المشار إليه في النموذج.

يجب على الجهة الإدارية الإعلان عن رأيها لطالب الخدمة في الوقت المحدد لذلك، وتتكون رسوم تقديم الخدمة من 100 قرش لتصوير المستندات و 50 قرشًا لكل سنة للبحث و 3 جنيهات لشراء طابع شرطة و 10 جنيهات لشراء وثيقة الطلب.

الخدمات المقدمة من إدارة تصاريح العمل

تقدم الإدارة العامة لتصاريح العمل العديد من الخدمات، بما في ذلك:

ضمان حقوق المواطنين المصريين العاملين في الخارج بالتحقق من صحة العقود الخارجية وطبيعة العمل وقانونية المؤسسات الأجنبية التي يعملون لديها في البلاد الأخرى.

هذا هذا النظام هو تنسيق وتنظيم الأعمال التابعة لوحدات المصالح الجغرافية الخاصة بالمديريات الأمنية، وأيضًا مراجعة أنشطتها.

تشمل الإجراءات اللازمة إصدار تصاريح العمل وتجديدها للمواطنين العاملين لدى جهات أجنبية خارج مصر، بالإضافة إلى تسجيل بيانات العاملين لديهم في الهيئات الأجنبية العاملة في البلاد.

إصدار شهادات المخالصات المختلفة، مثل تجديد جواز السفر والإجازة والعودة للعمل.

إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بقانون تصاريح العمل رقم 173 لسنة 1958 والتعديلات التي طرأت عليه، واقتراح أفضل النظم لتطوير العمل بما يؤدي إلى تبسيط الإجراءات والفترات الزمنية التي يحتاجها المواطنون للحصول على أذون العمل.

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مهام إدارة تصاريح العمل





الإبداء بالرأي حول ترخيص شركات إلحاق العمالة لتسفير المصريين للعمل بالخارج، والتي يتم منحها من قبل وزارة القوى العاملة وفقًا للقانون، بالإضافة إلى تجديد التراخيص، ولذلك يتم جمع المعلومات اللازمة وإجراء التحريات اللازمة، كذلك:

فرض الرقابة على شركات إلحاق العمالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية لضمان عدم استغلال المواطنين أو تجارتهم.

التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن المختلفة لضبط المشتبه فيهم والمحكوم عليهم الهاربين عند قدومهم لطلب تصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية، لضمان عدم الابتزاز في القضايا المتعلقة بحقوق المواطنين.

سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع أولئك المواطنين الذين يخالفون القوانين المتعلقة بتصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية، بمعنى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم.

ضبط تصاريح العمل المزورة وضبط الأشخاص المسؤولين عن هذه التزوير، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

في نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم أهم تفاصيل قانون تصاريح العمل الجديد وكيفية التسجيل بخدمات وزارة الداخلية إلكترونيا.