متى يتم صرف شيكات الشئون الاجتماعية شهر 7 يوليو 2023؟

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بإنشاء رابط فحص الشؤون الاجتماعية برقم الهوية، حيث تترقب العديد من الأسر الفقيرة والتي تعتمد على الاستفادة من الشيكات التي تخصصها الدولة لهم من أجل تحسين أحوال المعيشة.

حيث تعتبر هذه الشيكات بمثابة مخصصات نقدية تتراوح قيمتها من 750 إلى 1800 شيكل لكل أسرة حسب وضعها الاقتصادي والاجتماعي، لكي تساعدهم في التغلب على الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد

ويستفيد عدد كبير جدا من الأسر منها، حيث يصل عدد الأسر المستفيدة إلى 116 ألف أسرة، منها ما يقرب من 80 ألف أسرة من قطاع غزة المحاصر.

رابط فحص الشؤون الاجتماعية برقم الهوية





حدثت مشكلة في عملية صرف هذه الشيكات، وقد بدأ الكثير من المستفيدين من هذه الشيكات السعي إلى حل هذه المشكلة بعد انقطاع المساعدات الدورية التي كان يقدمها برنامج الأغذية العالمي، وتم عودة صرف هذه الشيكات ولكن في صورة قسائم شرائية إلكترونية قيمة الفرد الواحد تصل إلى 35 شيكل.

وقد أعلن البرنامج بشكل مفاجئ خلال الأشهر الماضية عن منع هذه المساعدات التي استمرت لسنوات طويلة، حيث تضرر العديد من الأسر المستفيدة وحدثت موجة غضب كبيرة بينهم.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023

وقبل إنشاء رابط فحص الشؤون الاجتماعية برقم الهوية، صرح وزير الشؤون الاجتماعية أحمد مجدلاني أن الحكومة سوف في الجلسة القادمة لها في كل المواضيع المتعلقة بصرف رواتب الموظفين، والمخصصات التي تقدمها الدولة للفقراء المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية، وكان قد حدد موعد قبل العيد للنظر فيها ولكن مر العيد دون صرف هذه المخصصات إلى الأسر المستفيدة منها.

وأضاف مجدلاني، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في هذا الموضوع بهدف التخفيف عن كل الأسر الفلسطينية في ظل الأوضاع المادية الصعبة التي تمر بها البلاد

أهم أخبار الشؤون الاجتماعية اليوم غزة

وقد أشار مجدلاني أن الاتصالات لم تنقطع مع برنامج الأغذية العالمي من أجل حل مشكلة منع المساعدات التي كان يقدمها إلى آلاف الأسر غير اللاجئين في دولة فلسطين، لكي يتم إرجاعها، وقال: نبذل المجهود الكبير من أجل حل هذه الأزمة التي واجهت العديد من الأسر الفلسطينية المتضررة.

وكان السبب وراء حجب هذه المساعدات أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بحجب جزء كبير جدا من مساهمتها لبرنامج الأغذية العالمي، وقامت بتوجيه الدعم إلى دولتي أوكرانيا والسودان.

وقد أشار مجدلاني إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية بالتعاون مع جميع الجهات المختصة تقوم بالبحث عن مصادر أخرى للتمويل لكي تعود المساعدات لأصحابها في أسرع وقت، حيث أن هذه الأسر لا تملك أي وسيلة مساعدات أخرى، وتمر بظروف وأوضاع مالية صعبة جدا، وقد أعطي مجدلاني بعض الأمل لهم حيث قال إن الدولة تسعى جاهدة لحل هذه المشكلة الكبيرة التي أصابت عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية قبل انتهاء فصل الصيف الحالي.

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رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية غزة





يمكنك من خلال الضغط على هذا الرابط الدخول مباشرة إلى صفحة الشؤون الاجتماعية، و لفحص الشيك الخاص بك يمكن زيارة هذا الرابط رابط فحص الشؤون الاجتماعية برقم الهوية .

في النهاية من المهم أن تعرف أن الدولة تقوم ببذل قصارى جهدها من أجل حل هذه الأزمة العميقة التي حلت بالشعب الفلسطيني، وهذا ما أعرب عنه وزير الشؤون الاجتماعية أحمد مجدلاني، الذي حرص أيضا على توضيح الجهود المبذولة من قبل الدولة لحل هذه المشكلة، وسبب منع برنامج الأغذية العالمي المساعدات التي كان يقدمها للعديد من الأسر المتضررة.