يتساءل الكثيرين عن كيفية التسجيل في منحة قطر وشروط التسجيل حيث تعد من أهم المنح الدراسية وأكثرها تمويلاً في الدول العربية، تستهدف المنح الدراسية في قطر الطلاب المتفوقين أكاديمياً من جميع أنحاء العالم، تم تصنيف منح قطر أيضًا كواحدة من أفضل المنح الدراسية المجانية لدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في أكبر جامعة مؤسسية في قطر.

كيفية التسجيل في منحة قطر وشروط التسجيل





يتبع التسجيل في المنحة الخطوات التالية:

قم بإنشاء حساب باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور وفقًا للرابط أدناه واحتفظ به في مكان آمن للعودة.

املأ بيانات طلب القبول الإلكتروني.

قم بتحميل نسخة من جواز سفرك في طلبك للقبول بحلول الموعد النهائي لتقديم الطلبات.

قم بتقديم طلب القبول إلكترونيًا بعد استكمال وتحميل المستند بتنسيق pdf مقروء.

بمجرد نجاح عملية التقديم، ستتلقى رسالة تأكيد في بريدك الإلكتروني.

إذا كان الطالب غير قطري، يشترط تقديم النسخة الأصلية من شهادة الثانوية العامة إلى جامعة قطر على العنوان التالي:

قسم القبول.

جامعة قطر.

صندوق بريد 2713.

الدوحة قطر.

متطلبات القبول في جامعة قطر لدرجة البكالوريوس

استكمالًا للحديث عن كيفية التسجيل في منحة قطر، شروط التقديم على منحة جامعة قطر 2023 هي نفسها شروط القبول في الجامعة، تابع معنا:

بيان يوضح دوافع المرشح وحماسته.

يجب أن يكون المرشحون قد أكملوا المرحلة الثانوية هذا هو نفس العام الذي تقدم فيه بطلب للحصول على المنحة.

تتوفر المنح الدراسية في قطر للطلاب الدوليين فقط في العام الدراسي الأول من كل سنة دراسية.

يجب أن يحصل الطلاب على المنحة في الفصل الدراسي الأول من العام الذي يتقدمون فيه للحصول على المنحة.

على الطلاب الحفاظ على المعايير والشروط المطلوبة لمواصلة دراساتهم الدراسية في قطر. هذا لجميع المنح الدراسية.

يشترط على الطلاب المتقدمين للحصول على منحة جامعة قطر أن يكونوا مسجلين بدوام كامل في فصل الخريف من العام الدراسي الذي تُمنح فيه المنحة.

بالإضافة إلى استيفاء جميع شروط القبول للتخصص الأكاديمي المختار.

يتطلب القبول في كليات وبرامج جامعة قطر الحد الأدنى من المعدل التراكمي.

يشترط الحصول على درجة 70٪ أو أعلى في جميع المواد باستثناء الصيدلة والطب.

مطلوب معدل 80٪ لتخصص الصيدلة.

تتطلب التخصصات الطبية متوسط ​​درجات 85٪.

مزايا منح جامعة قطر

منح جامعة قطر الممولة بالكامل تقدم عددًا من المزايا لطلاب المنح الدراسية لدراسة مجموعة متنوعة من التخصصات الجامعية في أكبر جامعة عامة في قطر خلال دراستهم، بما في ذلك:

خطاب قبول رسمي.

يتم تغطية جميع الرسوم الدراسية.

تقديم خطاب قبول لتسهيل الحصول على تأشيرة طالب.

يغطي جميع تكاليف المعيشة والسكن.

تتحمل المنحة ميزانية تذاكر الطيران للطلاب المقبولين.

يتم توفير تأمين صحي شامل لطلاب المنح الدراسية.

راتب شهري لتغطية نفقات الطالب أثناء الدراسة.

تقدم المنح الدراسية القطرية المزيد من الفرص لغير القطريين ومختلف الامتيازات الأخرى.

تابع المزيد: موقع التسجيل في منحة قطر وأهم الشروط المطلوبة للتقديم في المنحة

منح قطر لغير القطريين





كما تناولنا كيفية التسجيل في منحة قطر، إليكم خصائص هذه المنحة:

المساعدة والدعم المالي للطلاب الدوليين.

يتم تقديم العديد من المنح الدراسية بناءً على التميز الأكاديمي والأداء المتميز.

حصل على منح دراسية مختلفة (أمير قطر) سموه.

هناك أيضًا العديد من المنح الدراسية التي تقدمها كلية التربية.

ممول بالكامل للطلاب غير الناطقين باللغة العربية.

كما يتم تقديم منح خاصة لعدد من شهادات التعاون بين منطقة الخليج وقطر.

يتم توفير منحة دراسية أخرى ممولة بالكامل لأطفال جميع أعضاء هيئة التدريس.

ختامًا لقد تناولنا كيفية التسجيل في منحة قطر بالإضافة إلى شروط المنحة ومزاياها المختلفة، وتفاصيل المنحة لغير القطريين.