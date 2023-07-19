اعتقالات ومواجهات خلال مداهمة قوات الاحتلال لعدة مناطق بالضفـة 

داهمت قوات الاحتلال الصهيوني عدة مناطق في الضفة الغربية، شملت اعتقالات وتخللها اشتباكات، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء.

واعتلت قوات الاحتلال الصهيوني أسطح المنازل خلال اقتحامها لمخيم "الدهيشـة" في بيت لحم، كما اعتقلت الشابين وسام أبو سليم وخليل محمد أبو عالية عقب اقتحام منزليهما.

وخلال اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة "البالوع" في بيت لحم، اعتقلت الشاب مصطفى دعامسة عقب اقتحام منزله.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الشاب زكي الدسوقي في الحي الجنوبي بمدينة طولكرم واعتقـلته خلال الاقتحام.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة "عزون" شرق قلقيلية، وبلدة "نعلين" في رام الله، حيث اعتقلت خلال المداهمة الشاب إيهاب الخواجا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب منتصر الشيخ بعد اقتحام منزله في بلدة "بدو" شمال القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية في الخليل، وبلدة "رمانة" غرب جنين وقرية "دير الحطب" شرق نابلس، وقرية "عراق بورين" جنوب نابلس حيث تخلل عملية الاقتحام اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

واندلعت مواجهات بين الشبان الثائرين وقوات الاحتلال عقب استهداف جيب عسكرية بالزجاجات الحارقة قرب الشارع الاستيطاني الجديد المحاذي لمخيم العروب شمال الخليل.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني بلدة "رمانة" ونفذت حملات مداهمة للمنازل، تخللها موجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، كما استهدف المقاومون الليلة الماضية حاجز "دوتان" جنوب غرب جنين.

وفي أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الديوك التحتا وصورت عددًا من المنازل، أما في سلفيت فنصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا عن مدخل بلدة "دير بلوط" وأوقفت مركبات الفلسطينيين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

واندلعت مساء أمس مواجهاتٍ بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية "عنبتا" شرق طولكرم، كما تضررت مركبة للمستوطنين جراء رشقها بالحجارة قرب مخيم "العروب" شمال الخليل.

وفي مسيرة استفزازيةٍ، اقتحم عشرات المستوطنين البلدة القديمة في القدس المحتلة ورفعوا خلالها الأعلام الصهيونية وردّدوا عبارات عنصرية.