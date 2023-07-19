حماس تعزي الجزائر الشقيقة بضحايا حادث ولاية تمنراست

تقدّمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الجمهورية الجزائرية الشقيقة، رئيساً وحكومة وشعباً، بخالص التعازي والمواساة، في ضحايا حادث المرور الأليم، الذي وقع في ولاية تمنراست جنوبي البلاد، سائلة الله تعالى أن يتغمّدهم برحمته الواسعة، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

وأعربت الحركة في تصريح صحفي الأربعاء عن تضامنها الكامل مع الشعب الجزائري الشقيق في هذا المصاب الأليم، ومشاركتها ألم عائلات الضحايا والمصابين، داعية المولى سبحانه أن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظ الجزائر الشقيقة من كل مكروه وسوء.