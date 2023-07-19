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الاحتلال يُخطر بوقف بناء 5 منشآت شرق سلفيت

الرسالة نت - الضفة المحتلة

أخطرت سلطات الاحتلال ، اليوم الأربعاء، خمس منشآت فلسطينية بوقف العمل والبناء في قرية ياسوف، شرقي مدينة سلفيت، شمال الضفة الغربية.

وقال نائب رئيس مجلس قروي ياسوف، وائل ماضي، إن جيش الاحتلال سلّم إخطارات بوقف العمل والبناء لـ 4 منازل مأهولة بالسكان، وبركسًا في منطقة "النصبة" شرقي القرية.

وتعود ملكية المنازل لكل من المواطنين قيس عبية، عمر عبية، ساري عبد الرازق، وعلاء نصلح، فيما تعود ملكية البركس للمواطن ربيع عبية.

وأشار "ماضي" إلى أن قرية ياسوف تعاني جراء ممارسات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه اليومية.

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