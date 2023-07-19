بالصورة|| جماعات الهيكل تخطط لعدوان واسع ضد الأقصى

أعلنت جماعات الهيكل بالشراكة مع عدد من منظمات اليمين الصهيوني الاستيطانية عن تنظيم مسيرة أعلام ليلة عنوانها (حول أسوار عاصمتنا الأبدية والموحدة ذات السيادة)، تستهدف المسجد الأقصى المبارك.

وأعلنت أن المسيرة التي ستنطلق التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، ستجول بالأعلام الصهيونية حول البلدة القديمة في القدس.

وستتوجه المسيرة بحسب إعلان الجماعات الإرهابية المتطرفة، من غرب البلدة القديمة نحو الباب الجديد ثم أبواب الزاهرة والعمود والأسباط لتنتهي بالدخول إلى البلدة القديمة من باب المغاربة إلى ساحة البراق.

وستتطابق المسيرة في مسارٍ مشابه تماماً لمسيرة الأعلام السنوية التي ينظمها الصهاينة في الذكرى العبرية لاحتلال القدس؛ والتي تمت هذا العام يوم 18-5-2023، وكانت ذروة العدوان الثاني على القدس للعام الحالي.

صورة عن الإعلانات

وتأتي هذه المسيرة ضمن الحرب الدينية المفتوحة التي تستهدف المقدسات، وتحويل "ذكرى خراب الهيكل" التوراتية إلى محطة سنوية لتحقيق قفزات في العدوان على الأقصى، وتأسيس الهيكل في مكانه؛ وهي الذكرى التي تحل يوم الخميس 27-7 -2023 .

وتسعى جماعات الهيكل فيها إلى تسجيل رقم قياسي للمقتحمين؛ إذ بلغ عددهم في العام الماضي 2,200 مقتحم.

وأعلن المنظمون أن وزراء وأعضاء في الكنيست سيشاركون في المسيرة؛ في إطار النفوذ غير المسبوق للصهيونية الدينية في الكيان الصهيوني.

وتأتي هذه المسيرة بدعوة من "ائتلاف الهيكل الثالث"؛ وهو ائتلاف مؤسسات منشق عن "اتحاد منظمات الهيكل" الذي كان فيما سبق يجمع كل منظمات الهيكل؛ ويضم هذا الائتلاف الجديد كلاً من منظمة "جبل الهيكل في أيدينا"، و"إدارة جبل الهيكل" ومنظمة "اتحاد قبائل إسرائيل- يشاي" ومؤسسة "معرفة الهيكل".

وتشارك في الدعوة مؤسسة "إسرائيل إلى الأبد" وهي جمعية يمينية ناطقة باللغة الفرنسية للترويج لرؤى اليمين الصهيوني؛ أما الجهات الداعمة فمن بينها حركة آرييل الشبابية الاستيطانية، وحركة "سيادة" الداعية إلى فرض السيادة الصهيونية على غور الأردن.