هيئة دعم الداخل توجه رسالة دعم للجنة المتابعة

وجهّت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل، رسالة دعم وإسناد للجنة المتابعة العربية.

ووجهت الهيئة رسالة إلى المناضل الوطني محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العربية وأعضاء اللجنة أكّدت فيها على الدعم والإسناد الكامل للجنة المتابعة العربية في ظل حالة الاستهداف الصهيوني في محاولة بائسة لإنهاء وجودها.

وعبر المناضل محسن أبو رمضان رئيس الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الداخل المحتل عن الدعم الكامل للجنة المتابعة، مشددّا على أنّ كل محاولات حظر اللجنة عبر الكنيست الصهيوني ستبوء بالفشل أمام نضال وثبات هذه اللجنة الوطنية.

وأشاد بدور اللجنة التي تصدت لكل محاولات استهداف الوجود الفلسطيني في الداخل المحتل وأفشلت مخططاته.