العمل الحكومي تعفي أصحاب مصانع الخياطة من الغرامات

قررت لجنة متابعة العمل الحكومي اليوم الأربعاء، إعفاء أصحاب مصانع الخياطة من الغرامات ورسوم التراخيص المتراكمة، حتى العام 2020، وذلك ضمن قرارات جلستها الأسبوعية بمقر رئاسة العمل الحكومي في قطاع غزة.

وأصدرت اللجنة في جلستها مجموعة من القرارات، خلال جلستها الأسبوعية شملت الموافقة على إقامة مشروع جديد لإنشاء أقفاص بحرية للاستزراع السمكي، بينما خصصت مبلغاً مالياً لتوفير 5 مركبات صهريج للمديرية العامة للدفاع المدني.

وأعلنت عن صرف مبلغ مالي لنقابة أطباء فلسطين، ضمن جهود دعم النقابات المرخصة والعاملة في قطاع غزة، كذلك تعزيز جهود شراء الأدوية من جمهورية مصر، بما يساهم في توفيرها بأسعار مناسبة.

ومن ضمن القرارات الصادرة، إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الأعلى للمرور، ليضم عدة جهات حكومية وأهلية، وإقرار توصيات تقرير الاقتصاد الزراعي المقدم من وزارة الزراعة.

وفي السياق، هنأت اللجنة الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد، كما تمنت التوفيق والنجاح لطلبة في الثانوية العامة؛ مطالبة بالتعبير عن مظاهر الفرح والاحتفال بعيدا عن إطلاق النار والمفرقعات.