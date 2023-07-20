حماس تزف الشهيد بدر مصري وتؤكد أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه

زفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأحرار أمتنا العربية والإسلامية الشهيد بدر سامي ربحي مصري (19 عامًا)، الذي ارتقى فجر الخميس، بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحام قبر يوسف شرق نابلس.

وذكرت الحركة في بيان صحفي، أن "الاحتلال سيدفع ثمن كل قطرة دم تسيل على ترابنا الطاهر، ولن يتراجع شعبنا قيد أنملة عن خط دفاعه عن نفسه وعن كل شبر من أرضه ومقدساته".

وأكدت أن الشعب الفلسطيني لن يمرر جرائم الاحتلال دون رد، ولا اقتحاماته دون صد ومواجهة.

واستشهد الشاب بدر مصري وأصيب 3 مواطنين بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين قبر يوسف بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.