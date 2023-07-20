النائب زعارير: تفوق أبناء الشهداء والأسرى تأكيد على مواصلة مسيرة الكفاح والعلم

بارك النائب باسم زعارير لأبناء شعبنا الناجحين في امتحان الثانوية العامة لهذا العام، متمنيا لهم مستقبلًا واعدًا وحافلا بالنجاح والتوفيق.

وخص زعارير بالتهنئة أبناء الشهداء والأسرى الذين تفوقوا وحصلوا على نتائج عالية رغم ظروفهم الصعبة ومعاناتهم إما بفقد آبائهم الشهداء أو بغياب آبائهم في سجون الاحتلال.

وقال إنهم يتفوقون في ظروف استثنائية جدًا، وهذا يدل على عقيدتهم الصلبة وثباتهم على عهد الشهداء والأسرى وعزمهم على سد الفراغ الاجتماعي الذي تركه الشهداء والأسرى.

وأضاف أنهم بتفوقهم يواصلون مسيرة الكفاح التي شقها لهم هؤلاء الأبطال الكرام، وتبوء العلم رأس أولوياتهم باعتباره مفتاح الوعي ومقدمة النجاحات في كل الميادين.

وبعث بالتحية لهؤلاء الطلاب المثابرين الذين سيصبحون قادة الغد على طريق خلاص شعبهم من الاحتلال وظلمه، وقيادة نهضة شعبنا الصامد.

وتقدمت الكتلة الإسلامية في الضفة الغربية من الطلبة الناجحين في الثانوية العامة وذويهم، بأحر التهاني والتبريكات، وخصت بالذكر أبناء الشهداء والأسرى.

وتمنت الكتلة لمن لم يحالفهم الحظ أن يوفقهم الله في امتحانات الإعادة واللحاق بزملائهم الناجحين.

وقالت إن الظروف الاستثنائية التي عاشها شعبنا هذا العام، كان لها انعكاسات مباشرة على طلبة الثانوية العامة وذويهم، حيث استشهد 6 من زملائنا الطلبة، واعتقل ما لا يقل عن 17 آخرين.

وأعلنت الوزارة صباح اليوم الخميس، نتائج الدورة الأولى لامتحان الثانوية العامة في العام الدراسي 2023/ 2024 الذي تقدم له 87826 طالبًا وطالبة.