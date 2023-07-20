التعليم بغزة تكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى الوطن

كرّمت وزارة التربية والتعليم في غزة مساء اليوم الخميس، أوائل الثانوية العامة على مستوى الوطن من قطاع غزة

دورة "فوج أقمار فلسطين".

وقال وكيل الوزارة خالد أبو ندى:" إن الاحتلال الإسرائيلي حاول النيل من عزيمة وإرادة الشعب الفلسطيني بتشديد حصاره على غزة، ولكن طلبة الثانوية العامة أثبتوا للعالم تفوقهم الباهر.

بدوره أوضح رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، خلال حفل التكريم أن هذا النجاح والتفوق رسالة عزيمة تحد لمواجهة الاحتلال ومخططاته.

وشكر متابعة العمل الحكومة ووزارة التربية والتعليم التي رعت امتحانات الثانوية العامة.

وحيا المعلم الفلسطيني الذي وهب نفسه لخدمة الطلبة، مؤكداً أن مصير التنسيق الأمني ومخططات الاحتلال الفشل أمام تفوق طلبتنا.

وجدد بحر دعوته بضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية لمواجهة الاحتلال وحربه الدينية على المسجد الأقصى.

وأشار إلى أنه يجب على السلطة أن توفر المناخ المناسب لاجتماع الأمناء العامين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.