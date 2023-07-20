مقتل شاب من الضفة بجريمة إطلاق نار في كفر قاسم

تل شاب فلسطيني من الضفة الغربية اليوم الخميس بالقرب من مدينة كفر قاسم بالداخل الفلسطيني المحتل، حيث وجد وهو في حالة حرجة نقل على إثرها للمستشفى ثم أقر الطاقم الطبي وفاته.

وبحسب بيان لشرطة الاحتلال، فإن القتيل شاب 32 عامًا من الضفة الغربية، نقلته الطواقم الطبية وهو بحالة حرجة إلى مستشفى "بيلنسون" في بيتح تكفا، إذ أقر الطاقم الطبي وفاته، متأثرًا بإصابته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وزعمت أنها تواصل البحث عن مرتكبي الجريمة، إلى جانب جمع الوثائق والأدلة من مسرح الجريمة من قبل طاقم التحقيق الجنائي، دون أن تعلن عن أي اعتقالات.