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حصاد الأسبوع: شهيدان وجرح 9 مستوطنين في 195 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس

القدس المحتلة- الرسالة نت

تواصلت أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

 ورصد مركز فلسطيني معلومات "معطى" 195 عملا مقاوما في الضفة والقدس خلال الفترة خلال الفترة ما بين 14-07-2023 حتى 20-07-2023، أصيب فيها 9 (إسرائيليين)، بينما استشهد فلسطينيان.

ووثق "معطى" 15 عملية إطلاق نار، وعملية دهس، وتفجير 5 عبوات ناسفة، في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وأحرق الشبان الثائر خلال الأسبوع منشأتين وآليتين عسكريتين، وحطموا 4 مركبات ومعدات عسكرية، وألقوا 3 زجاجات حارقة مفرقعات نارية صوب قوات الاحتلال.

وتصدى الشبان لـ28 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة والقدس، واندلعت مواجهات في 74 نقطة تخللها 60 عملية إلقاء حجارة، وخرجت 4 مظاهرات منددة بالاحتلال والاستيطان.

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