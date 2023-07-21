اتساع نطاق العصيان في جيش الاحتلال رفضا للتعديلات القضائية

اتسع، اليوم الجمعة، نطاق العصيان في جيش الاحتلال (الإسرائيلي) رفضا للتعديلات القضائية التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو لتمريرها في الكنيست، والتي حذرت المعارضة من أنها قد تؤدي إلى حرب أهلية في (إسرائيل).

فقد أبلغ أكثر من 1100 عنصر في سلاح الجو (الاسرائيلي) وقف نشاطهم التطوعي بسبب مضي الحكومة (الإسرائيلية) في خطة التغييرات القضائية.

وقالت هيئة البث (الإسرائيلية) الرسمية إن بين هؤلاء نحو 500 من الطيارين الاحتياطيين يستعدون للإعلان اليوم أو غدا، إذا لم تطرأ تغييرات في اللحظة الأخيرة، عن إنهاء تطوعهم في سلاح الجو (الإسرائيلي).

وتحدثت هيئة البث عن ساعات حرجة في انتظار سلاح الجو (الإسرائيلي)، مشيرة إلى أن الطيارين يستعدون لتقديم خطابات شخصية لقادة الأسراب.

وقبل ذلك، أعلن 161 طيارا وتقنيا بسلاح الجو وقف نشاطهم التطوعي للسبب نفسه.

وقال الموقعون على عريضة بهذا الشأن إنهم لا يستطيعون تنفيذ المهام الموكلة إليهم في ظل نظام حكم يتم فيه انتهاك أسس الديمقراطية وتزداد فيه الفجوة التي ستقود الدولة إلى أن تكون دولة دكتاتورية، وفق تعبيرهم.

وقد قال ألون بن دافيد المراسل العسكري للقناة الـ13 (الإسرائيلية) إن معنى هذا أن سلاح الجو (الإسرائيلي) لم يعد قادرا على خوض أي حرب في الوقت الراهن.

ومع تصاعد الاحتجاجات على خطة التعديلات القضائية في الأسابيع القليلة الماضية، لوّح المئات من عناصر الاحتياط بوقف تطوعهم في جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، وشارك بعضهم في المظاهرات الرافضة للتغييرات.

تصويت واحتجاجات

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية (الإسرائيلي) إيلي كوهين اليوم الجمعة إن التهديد بوقف الخدمة العسكرية للضغط على الحكومة يضر بالديمقراطية والأمن، بحسب تعبيره.

وكان رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو قد حذر أمس الخميس من مخاطر الدعوات لرفض الخدمة العسكرية على خلفية الاحتجاجات.

وقال نتنياهو إن هذه الدعوات غير ديمقراطية وتمس بأمن (إسرائيل)، مضيفا أن الجيش يَخضع للحكومة ولا يُخضعها، حسب تعبيره.

وأبدى رئيس الوزراء (الإسرائيلي) استعداده للتفاوض مع المعارضة لكن معسكره بدا مصمما على سن التشريع الذي يفترض أن يحد من سلطة المحكمة العليا في ما يتعلق بالرقابة على الحكومة.

ويتوقع أن يجري الكنيست (البرلمان) (الإسرائيلي)، الأحد والاثنين المقبلين، تصويتا نهائيا على التعديلات القضائية، وكانت لجنة برلمانية إسرائيلية وافقت أمس الخميس على الحد من بند "المعقولية" الذي يسمح للقضاء بإلغاء قرارات الحكومة.

وقبل التصويت النهائي المرتقب، هاجم زعيم المعارضة (الإسرائيلية) يائير لبيد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو واتهمه بأنه يكذب ويقود الدولة والجيش نحو التفكك، وأن ما وصفها بحكومته المتطرفة هي المسؤولة عن الشرخ المجتمعي والمساس بأمن إسرائيل.

كما اتهم حزب "المعسكر الرسمي" المعارض برئاسة وزير الدفاع الحرب السابق بيني غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يقود البلاد إلى حرب أهلية.

في هذه الأثناء، يستأنف متظاهرون (إسرائيليون) مناهضون للتعديلات القضائية اليوم مسيرة من تل أبيب سيرا على الأقدام باتجاه القدس الغربية التي ستشهد ذروة الاحتجاجات يومي الأحد والاثنين المقبلين بالتزامن مع التصويت المرتقب في الكنيست.

وأثارت خطة نتنياهو "ٌلإصلاح القضاء" احتجاجات غير مسبوقة وكشفت عمق الانقسام في المجتمع الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة + وكالات