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^200 مثال: غزة العزة

حماس تزفّ الشهيد فوزي مخالفة وتدعو لتصعيد المقاومة

الرسالة نت - غزة

زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية الشهيد الشاب فوزي مخالفة (18 عامًا)، الذي أعدمته قوات الاحتلال منتصف الليلة الماضية بعد أن أطلقت أكثر من 40 رصاصة على مركبته في بلدة سبسطية بنابلس.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي، اليوم السبت: "إن جرائم الإعدام الصهيونية الإرهابية لن تخيف شعبنا الحر الأبي، ولن تحقق للاحتلال أمنا، وإن شعبنا المرابط سيواصل مقاومته للعدو، ودفاعه عن القدس والمسجد الأقصى مهما بلغت التضحيات".

ودعت الحركة أبناء شعبنا الثائر لقطع طرق المستوطنين، وتصعيد المقاومة، والتصدي للاحتلال بكل السبل والأدوات المتاحة.

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حماس المقاومة فوزي مخالفة

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