الكتلة الإسلامية بغزة تكرم أوائل الثانوية العامة

كرّمت الكتلة الإسلامية في قطاع غزة، السبت، 26 متفوقًا من أوائل طلبة الثانوية الحاصلون على أعلى الدرجات مستوى الوطن.

وشارك بالحفل الذي أقامته الكتلة في مدينة غزة ورعته جمعية البركة الجزائرية للعمل الخيري ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية وأطر طلابية والمجتمع المدني وقيادة حركة حماس.

وقال رئيس الكتلة في فلسطين محمد فروانة: "اليوم طلبتنا يرسمون لوحة عز جديدة لفلسطين، يواجهون الاحتلال بتفوقهم، حيث كان من بين طلبة التوجيهي 7 شهداء من الضفة المحتلة و16 أسير في سجون الاحتلال".

وأكد فروانة أن الكتلة كانت وستبقى معكم أيها المتفوقون، وسنكون غدًا معكم على أبواب الجامعات وداخلها؛ نرشدكم ونرافقكم بخدماتنا وأنشطتنا ومشاريعنا التي ستكون معكم رافعة وستكون معكم عونًا وسندًا.

ولفت إلى أنه منذ اعلان النتائج الخميس الماضي قامت الكتلة بزيارة ما يزيد عن 26 ألف طالب وطالبة ناجحين بالثانوية العامة؛ لنكون معكم نحن والأخوة في قيادة حركة حماس نكرم ما يزيد عن 350 متفوق ومتفوقة، في فوج أسميناه "درع القدس"، لنؤكد أن شعبنا بطلابه ومتفوقيه هم درع للقدس.

ووجه رسالة إلى الجزائر وجمعية البركة الخيرية الداعمين دومًا لشعبنا، قائلاً "لكم كل الحب والفخر والتقدير والاحترام، نشكر جهودكم في دعم المتفوقين من أبناء شعبنا".

بدوره، أوضح القيادي في حركة حماس مشير المصري أن الطلبة المتفوقين من الثانوية العامة يرسمون اليوم معالم مرحلة قادمة نستشرف من خلالها مستقبل قضيتنا وقدسنا

وقال المصري "ترسمون بتفوقكم الفرحة على وجوه شعبكم، في وقت أن الاحتلال راهن على هذا الجيل أنهم سيتعايشون مع هذا المحتل، نثمن حرص الأهالي على تفوق أبنائهم وحصولهم على أعلى الدرجات".

وأضاف "اليوم هذا الجيل يشكل صحوة الوطن وتحدي لهذا العدو، فالأوائل على مستوى فلسطين هم الذين يخترقون اليوم كل معادلات المستحيل، ويفشلون مخططات الاحتلال الذي يريد حرف هذا الجيل عن مسيرته العلمية والدينية والوطنية".

من جهته، عبّر وكيل وزارة التربية والتعليم خالد أبو ندى عن اعتزازه وفخره بالطلبة المتفوقين، موضحًا أن العدو يسعى لكسر إرادة شعبنا وكسر عزيمته يضرب في كل ميدان جهودنا لكن ردنا هو ما قام به هؤلاء الأبطال.

وقال أبو ندى "رغم الحصار والفقر والبطالة والعقوبات والعقبات التي يسعى العدو لمراكمتها والأزمات في طريقنا؛ إلا أنهم قالوا نستطيع أن نتغلب ونكون عند حسن ظن شعبنا بنا".

ووجه التحية للآباء والأمهات لجهودهم الكبيرة في تفوق أبنائهم، مثمنًا جهود وزارة التعليم وكوادرها في نجاح السنة الدراسية لطلبة الثانوية العامة.

ووصف عبّر رئيس جمعية البركة لجزائرية أحمد الإبراهيمي الشعب الفلسطيني ومتفوقيه من الثانوية العامة بالنموذج للعلم والمقاومة، رغم الاحتلال والحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة.

وقال الإبراهيمي: "يا أهل فلسطين لا تيأسوا ولا تتألموا كثيرًا، الله يعدكم ليوم عظيم؛ أهل فلسطين أعطوا اليوم قيمة للعلم وباتوا يحتلون مراكز مهمة بفضل الله في كل مكان في العالم".

وأضاف: "سيزول الاحتلال بإذن الله لأن مشروعهم فشل، واليوم الاحتلال يواجه تصدعات كبيرة، وما هي إلاّ مؤشرات لخروجهم من فلسطين"

وفي ختام الحفل كرمت الكتلة الإسلامية الطلبة ووزعت عليهم دروعًا عرفانًا بتفوقهم، وقدمت لهم مكافأة مالية 300$ بتمويل من جمعية البركة الخيرية الجزائرية.