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بسبب وضعه الصحي وطبيعة التهم الموجهة له

الهيئة المستقلة تطالب بالإفراج عن مصطفى أبو عرة المحتجز لدى السلطة

الرسالة نت- الضفة المحتلة

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اليوم السبت، بالإفراج عن المواطن مصطفى ابو عرة (62عاما) المحتجز لدى السلطة، نظراً لوضعه الصحي غير المستقر وطبيعة التهم الموجهة اليه.

وقالت الهيئة في تصريح لها، انه وفي إطار متابعتها توقيف المواطن مصطفى أبو عرة (62 عاماً)، من طوباس، والموقوف بقرار من النيابة العامة بتهمة ذم السلطات واثارة النعرات، بان ممثلا عن الهيئة قام اليوم بزيارة المواطن أبو عرة في نظارة شرطة طولكرم، حيث تم نقله اليها من مستشفى طولكرم.

وأضافت ان ممثل الهيئة التقى بالمواطن أبو عرة واطلع على أسباب وظروف توقيفه، كما اطلع على التقارير الطبية المتعلقة بوضعه الصحي، وبناء عليه، طالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن المواطن أبو عرة، نظرا لظرفه الصحي غير المستقر ولطبيعة التهم الموجهة اليه، لافتا الى ان هذه التهم تدخل ضمن قضايا الرأي التي ترى الهيئة انه لا يجوز العقاب عليها بحجز الحرية.

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https://alresalah.ps/p/287116

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