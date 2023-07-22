الناشط سباعنة.. 18 اعتقالًا في سجون السلطة والاحتلال 

ثمانية عشر اعتقالًا متنقلًا بين سجون السلطة والاحتلال، الناشط ثامر سباعنة، صاحب الكلمة الحرة والمواقف الوطنية، اجتمعت عليه أجهزة السلطة والاحتلال على مدار السنوات الماضية.

وقالت عائلة الأسير ثامر سباعنة، إن قوات الاحتلال أوقفت مركبته على حاجز حومش ودققت في هويته ثم اعتقلته حيث كان متوجهًا إلى نابلس.

وأشارت العائلة إلى أن الأسير والناشط "سباعنة" شارك في وقفةٍ ضد اعتقال أجهزة السلطة للشيخ مصطفى أبو عرّة.

وعن العلاقة بين اعتقال الاحتلال لـ "سباعنة" ومشاركته في وقفة ضد الاعتقال السياسي، قالت العائلة "بالفعل هناك علاقة وطيدة حيث أن جهاز الحاسوب الأمني واحد بموجب التنسيق الأمني".

وأضافت عائلته بأن "سباعنة" تعرض للاعتقال السياسي لأكثر من 10مرّات في سجون السلطة، إضافة للعديد من الاستدعاءات من قبل أجهزة السلطة.

كما أن "سباعنة" الذي يبلغ من العمر 48 عامًا تعرض ثماني مرات للاعتقال في سجون الاحتلال بما مجموعة 10 سنواتٍ.