وفد من الجبهة الشعبية يلتقي رئيس المخابرات المصرية

التقى وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر، اليوم السبت، رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة الوزير اللواء عباس كامل.

واستعرض الوفد موقف "الشعبية" من التطورات على الساحة الفلسطينية والتحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وسبل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية. كما جاء في بيان للجبهة.

كما استعرض متطلبات إنجاح اجتماع الأمناء العامين الذي تستضيفه مصر والمزمع عقده في الثلاثين من الشهر الجاري، أهمية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وأكد وفد الشعبية تقديره لجهود مصر ودعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه، ودورها المتواصل في السعي لإنهاء الانقسام.

من جانبه، استعرض الوزير مواقف جمهورية مصر العربية الداعمة للشعب الفلسطيني والإجراءات التي تقوم بها للتخفيف من معاناته، وحرصها على إنجاح اجتماع الأمناء العامين، مؤكدًا أنّ مصر ستقدّم كل التسهيلات لتحقيق ذلك.