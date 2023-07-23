تعرف على حالة الطقس في فلسطين اليوم الأحد 23 يوليو 2023

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الأحد، شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء المقبل يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.