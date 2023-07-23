تعرف على نتائج الثانوية العامة عنا في فلسطين

يبحث الكثير من الأشخاص عن نتائج الثانوية العامة عنا في فلسطين على محركات البحث المختلفة، وذلك بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة التي تعتبر من أهم الامتحانات في جميع المراحل، ونقدم في هذا المقال كل ما يتعلق بتفاصيل الرابط الخاص بالبحث فتابعونا.

رابط نتائج الثانوية العامة عنا في فلسطين





أكد وزير التعليم الفلسطيني عبر مصادر إخبارية موثوقة أنه قد سوف يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة لطلاب فلسطين من خلال الرابط الخاص بالنتيجة على الموقع الرسمي للوزارة والذي تم تخصيصه لهذا الأمر.

وأضاف الوزير أنه سيتم التعرف على نتائج الثانوية العامة من خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب وسوف يتم إرسالها من الرقم الخاص بالوزارة عن طريق الرسائل النصية على الهواتف المحمولة المسجلة بمعرفة شركات الاتصالات في فلسطين.

من خلال الدخول على الرابط يستطيع الطالب في الثانوية العامة الاستعلام أيضا عن الدرجات الخاصة بكل مادة من المواد التي اجتاز الامتحان الخاص بها، وليس فقط الحصول على النتيجة الكلية.

كما يمكنه أيضا الحصول على الشهادة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من خلال الدخول على الموقع الرسمي وإدخال بيانات المطلوبة.

وقد قامت الوزارة بتقديم هذه الخدمات بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة عنا في فلسطين إلكترونيا وذلك تسهيلا على الطلاب والعمل على الحد من الازدحام في المدارس.

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كيفية الدخول على رابط النتائج على الموقع الرسمي للوزارة

يمكن للطلاب اتباع بعض الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها التعرف على نتائج الطلاب بشكل بسيط، وهي كالتالي:

في البداية يتم الدخول على الرابط الرسمي الخاص بالنتيجة من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم الفلسطينية. بعد ذلك يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب كاملا مع التحقق من صحة الرقم الذي تم إدخاله. في الخطوة التالية يتم الضغط على المربع الخاص بالبحث. في النهاية يتم الانتظار حتى تظهر النتيجة الخاصة بالطالب.

في النهاية قمنا بتوضيح كل ما يخص الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة عنا في فلسطين برقم جلوس الطالب إلكترونيا.