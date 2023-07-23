تعرف على نسبة نجاح الثانوية العامة 2023 في فلسطين

تناولت وسائل الأخبار الحديث عن نسبة نجاح الثانوية العامة 2023 في قطاع غزة والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية منذ وقت قصير.

وتعتبر أعلى محركات البحث استخداما عن نتائج الثانوية العامة هذه الأيام بعد انتهاء الطلاب من اجتياز الامتحانات، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن نسب النجاح ومؤشراتها الأولية التي أعلنت عنها الوزارة.

نسبة نجاح الثانوية العامة 2023





أكد المدير العام المختص بالقياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة على أن نتائج الثانوية العامة في هذا العام مبشرة بشكل كبير عن كل الأعوام السابقة، وصرح أن نسب النجاح تجاوزت النسب المتوقعة بكثير في كافة الفروع والمواد.

وقد أوضحت المصادر الموثوقة أن نسبة النجاح في القسم العلمي قد وصلت إلى 77% وهو ما لم يتحقق في السنوات السابقة.

أما بالنسبة للقسم الأدبي فقد أوضحت المصادر الرسمية في الوزارة أن نسبة النجاح فيها تجاوزت 66%، أما بالنسبة لفرع العلوم الشرعية فقد وصلت نسبة النجاح فيها إلى ما يتجاوز نسبة 57%.

بينما بالنسبة لقسم الاقتصاد المنزلي وصلت النسبة إلى ما يقرب من 63%، وهي نسبة عالية مقارنة بالسنوات الماضية.

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فرص تحسين المعدلات للطلبة

في إطار التعرف على نسبة نجاح الثانوية العامة 2023 فقد أكدت الوزارة أنه بالنسبة للطلبة الذين لديهم الرغبة في تحسين معدل الدرجات الخاصة بهم فإنه يمكنهم التقدم بعدد 8 مواد دراسية في الدورة الثانية من الامتحانات.

وأشارت إلى أن الطلبة لديها ثلاثة خيارات يمكن من خلالها تحسين المعدلات الخاصة بها، حيث أن الخيار الأول هو الاكتفاء بالدرجة النهائية التي حصل عليها في نتيجة الامتحانات.

أما الخيار الثاني فيتمثل في أنه في حال حدث ورسب الطالب بالامتحانات فإنه يحصل على نسبة 50% كحد أدنى يمكنها التسهيل عليه.

أما الخيار الثالث فهو عبارة عن كون الطالب يرغب منذ البداية في الوصول إلى كلية معينة فتنصح الوزارة طلابها بالسعي للحصول على الدرجات المطلوبة منذ المحاولة الأولى دون الحاجة لدخول اختبارات الدور الثاني.

في النهاية تحدثنا عن نسبة نجاح الثانوية العامة 2023 وأهم الطرق المستخدمة لتحسين المعدلات.