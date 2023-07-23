قهوة نواة التمر.. شهية وغنية بالفوائد من دون أضرار الكافيين

تحتوي نواة التمر على كميات كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة، مثل الألياف الغذائية والكربوهيدرات والدهون والبروتينات والبوليفينول وحمض الأوليك (حمض الزيت: حمض دهني أوميغا-9 )، وهي مكونات تسهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كما أنها مفيدة للصحة عند استهلاكها بالصورة الصحيحة.

استخدامات وفوائد نواة التمر

تمثّل نواة التمر عادة نحو 10% إلى 15% من الوزن الإجمالي للتمور بمختلف أنواعها، وهي منتج غذائي يُنتج على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط، قبل تصديره إلى أنحاء العالم للاستهلاك المباشر أو ضمن مكونات العديد من المنتجات الغذائية الصحية.

وتاريخيا، استخدمت نواة التمر علفا حيوانيا، ولكنها تحولت في الوقت الحاضر إلى منتج بديل للقهوة، وعند تحضيرها بالطريقة المناسبة يصبح من الممكن استخدامها كمسحوق لتحضير المشروبات الغنية والمقاربة كثيرا لمذاق القهوة المحمّصة.

القيمة الغذائية لقهوة نواة التمر

عند البحث عن بدائل القهوة التقليدية وخيارات صحية خالية من الكافيين، فإن قهوة نواة التمر تُعد طريقة رائعة للحصول على مذاق غني يقارب مزيجا من الشوكولاتة والجوز المحمص، لإعداد مشروب يتمتع بالنكهة نفسها تقريبا، لكنه غني بالفوائد الصحية وخال من أي تأثيرات مزعجة للكافيين.

ومن بين الفوائد الصحية لتناول قهوة نواة التمر ما يلي وفقًا لموقع "روستد بين" (Roasted Bean) المتخصص في القهوة وأنواعها:

مصدر غني لمضادات الأكسدة

تعدّ قهوة نواة التمر مصدرا جيدا لمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف وتقلل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

ويمكن أن تساعد هذه الجزيئات الواقية في حماية خلايا الجسم من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، وقد تقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل السكري والقلب وغيرها.

مصدر غني للمعادن والفيتامينات

بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، تحتوي بذور التمر أيضًا على فيتامينات ومعادن مثل B1 وB2 والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي العناصر التي يمكن أن تساعد في توفير دفعة من الطاقة طوال اليوم مع الحفاظ على انخفاض كمية الدهون والكربوهيدرات بالجسم، وتعزز أيضًا وظائف المخ عن طريق تقوية الذاكرة والتركيز.

ويمكن لفنجان منها أن يزوّد الجسم بمواد أساسية مثل الثيامين والريبوفلافين والنياسين وحمض البانتوثنيك والبيوتين والفيتامينات A وD وE، بالإضافة إلى المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والحديد والصوديوم والبوتاسيوم والمنغنيز والزنك.

تعدّ قهوة النواة طريقة مثالية للاستمتاع بفنجان قهوة أكثر صحة دون اللجوء إلى المحليات الصناعية. فبدلًا من ذلك، تقدم بذور التمر حلاوة طبيعية، لذلك قد لا تكون هناك حاجة إلى إضافة السكر.

بديل صحي للقهوة

أما أولئك الذين يتطلعون إلى الابتعاد عن فنجان القهوة الصباحي إما بسبب المعاناة من مشاكل الضغط أو الهضم أو حتى زيادة اضطرابات القلق والتوتر بسبب مخزونها المركز من الكافيين، فإن قهوة بذور التمر هي الطريقة المثالية للقيام بذلك.

كذلك تقدم قهوة بذور التمر العديد من الامتيازات مثل محتواها المنعدم من الكولسترول والسكر، وانخفاض محتواها من الدهون والسعرات الحرارية.

يشتمل التمر على كميات كبيرة من الألياف والمعادن، وكذلك فيتامين ب، وكميات عالية من الحمض الأميني تريبتوفان، التي يتم تحويله في الجسم إلى هرمون الميلاتونين المعروف بهرمون النوم. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية "dpa". لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa

بذور التمر تحتوي على فيتامينات ومعادن مثل B1 وB2 والمغنيسيوم والبوتاسيوم (الألمانية)

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يمكن أن تفيد قهوة نواة التمر أيضًا في الهضم، إذ تساعد في تحلل أكثر فعالية للطعام، وذلك لأن التمر ونواته غنيان بحمض الأوليك الذي يساعد الجسم على تكسير الطعام وتحلله بشكل أكثر كفاءة ويعزز امتصاص العناصر الغذائية على نحو أكثر فعالية.

وقهوة النواة تحتوي على كمية جيدة من الألياف الغذائية، وذلك يضمن بقاء الأمعاء في صحة جيدة ويعزز إتمام عملية الهضم بسلاسة.

الجزيرة نت