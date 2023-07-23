أكدت مريم أبو دقة القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنه لابد من العمل على وقف التنسيق الأمني قبل الذهاب لاجتماع القاهرة -في إشارة لنهج السلطة في الضفة بالتعاون مع الاحتلال".

وقالت أبو دقة في حديث لـ "الرسالة نت" إن الشعب الفلسطيني يرفض الانقسام، والاحتلال يريد اجتثاث الشعب بالكامل من أرضه، "وبالتالي يجب التوحد عبر تهيئة الأجواء ووقف الاعتقال السياسي".

وأوضحت أنه يجب أن يكون هناك جدول أعمال مسبق للاجتماع المرتقب في القاهرة نهاية الشهر الجاري، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وأن تكون منظمة التحرير شاملة لجميع الفصائل.

وشددت أبو دقة على خيار المقاومة ووقف طريق المفاوضات العبثي.

وعقد صباح الأحد، لقاء وطني نظمته القوى السياسية والفعاليات الشعبية بمناسبة انعقاد اجتماع الأمناء العامين في الـ30 من الشهر الجاري بالقاهرة.