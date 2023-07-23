أكد القيادي في الجبهة الشعبية أسامة الحج أحمد، أن المطلوب العمل عليه قبل عقد لقاء الأمناء العامين في القاهرة الأسبوع المقبل، هو إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وقال الحج أحمد في حديث لـ "الرسالة نت": "يجب تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني بسحب الاعتراف بالاحتلال ووقف التنسيق الأمني".

وشدد على ضرورة العمل على تشكيل قيادة وطنية موحدة تضم الجميع دون إقصاء.

وعقد صباح الأحد، لقاء وطني نظمته القوى السياسية والفعاليات الشعبية بمناسبة انعقاد اجتماع الأمناء العامين في الـ30 من الشهر الجاري بالقاهرة.