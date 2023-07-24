عقد جلسة اليوم للأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي

تعقد يوم اليوم الإثنين، جلسة محكمة للأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي (21 عامًا) من رام الله، وذلك في محكمة (عوفر) العسكرية، وهي جلسة تأتي استمرارًا لسلسلة جلسات سابقة عقدت له، مع استمرار اعتقاله ومحاكمته.

وذكر نادي الأسير، أنّ الاحتلال يواصل اعتقاله ومحاكمته رغم الوضع الصحيّ الصعب والخطير الذي يمر به، حيث يقبع في (عيادة سجن الرملة)،

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ إدارة السجون تنقله مقيدًا إلى مستشفى (أساف هاروفيه) للعلاج الكيميائي، ثم تعيده مجددًا إلى سجن (الرملة).

واعتبر نادي الأسير، أن استمرار اعتقال الأسير الرفاعي، جريمة، في ظل استمرار تدهور وضعه الصحيّ وحاجته الماسة لرعاية عائلته.

ومؤخرًا تمكّن والده من زيارته، الذي أكّد أنّ نجله يعاني من ضعف شديد وآلام شديدة في جسده، إلى جانب العديد من الأعراض الصحيّة التي تشير إلى تفاقم وضعه الصحيّ.

ومن الجدير ذكره أن الاحتلال كان قد حرمه فعليا من العلاج قبل اعتقاله في شهر أيلول/ سبتمبر 2022، وذلك بحرمانه من الحصول على تصريح للعلاج في القدس.

يذكر أن الأسير عاصف واحد من بين (24) أسيرًا يواجهون السرطان والأورام بدرجات مختلفة في سجون الاحتلال.