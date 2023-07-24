حماس تُحيي مجاهدي مخيم نور شمس وتؤكد أن المقاومة عصية على الكسر

وجهت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التحية لأهلنا وأبناء شعبنا في مخيم نور شمس بطولكرم الصامدة، معبرةً عن فخرها بمقاومينا الأبطال الذين استبسلوا في الدفاع عن المخيم والتصدي للاقتحام الصهيوني الهمجي، وحققوا إصابات محققة في صفوف قوات الاحتلال وآلياته المتوغلة.

وأكدت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أنّ جرائم العدو المتواصلة والمتصاعدة في أرضنا المحتلة لن تفلح في كسر إرادة هذا الشعب المجاهد، ولن تخيف مقاومتنا، ولن تدفعها للتراجع عن مشروعها للدفاع عن الشعب، وتحرير الأرض والمقدسات، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.