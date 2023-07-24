القيادي مرداوي: كلّما تغوّل الاحتلال بالضفة أكثر كان رد مقاومتها أقوى

أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، أن كل حملات الاحتلال ضد المقاومة الفلسطينية في الضفة باءت بالفشل الذريع.

وبين أن الاحتلال يحاول ضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة عبر الاقتحامات المتتالية والضغط على الفلسطينيين، منوهًا في الوقت ذاته أن الاحتلال ذو ذاكرةٍ ضعيفة يتناسى أنه كلما زاد الضغط على الفلسطينيين زادوا قوة ومقاومة وأكثر إصرارًا وتحد على المواجهة.

ولفت إلى أن المقاومة ستمضي، رغم كل مخططات الاحتلال لوأدها، وأن العمليات ستأتي تباعًا ضد الاحتلال ومستوطنيه في الضفة،

ورأى أن بيئة المقاومة يجب أن تكون طاهرة بعيدة عن التنسيق الأمني والاعتقالات السياسي.

ووجه رسالة للسلطة بالقول "كفوا أيديكم عن المقاومين.. ما هي قيمة الاعتقالات السياسيـة وما هي مبرراتها.. اتركوا الشعب وابحثوا عن كل وسائل الدعم والصمود لشعبنا".

وكانت حركة حماس قد حيّت أهلنا وأبناء شعبنا في مخيم نور شمس بطولكرم الصامدة بقولها "ونفخر بمقاومينا الأبطال الذين استبسلوا في الدفاع عن المخيم والتصدي للاقتحام الصهيوني الهمجي، وحققوا إصابات محققة في صفوف قوات الاحتلال وآلياته المتوغلة".

وتصدّى المقاومون الفلسطينيون لاقتحام الاحتلال فجر اليوم وسط اشتباكات عنيفة، ما أدى لانسحاب الاحتلال من المخيم جارًا أذيال الخيبة والهزيمة.