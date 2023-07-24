واتس آب تُطلق تطبيقها لساعات “وير أو إس” الذكية

أطلقت خدمة المراسلة الفورية "واتس آب" تطبيقها رسميًا للساعات الذكية العاملة بنظام "وير أو إس"WearOS بعد فترة تجريبية استمرت عدة أشهر.

ويتطلب التطبيق وجود نظام "وير أو إس 3" فما أحدث من أجل تثبيته واستخدامه في الساعات، ويتيح التطبيق إرسال الرسائل، وبدء محادثات جديدة، والرد على الرسائل، وإرسال رسائل صوتية، واستقبال المكالمات، وغير ذلك مباشرةً من الساعة حول معصم اليد.

وفي حال كانت الساعة الذكية العاملة بنظام "وير أو إس" تدعم الاتصال بشبكات الاتصال الخلوية، فيمكن للمستخدم تشغيل التطبيق بكافة المزايا التي يتيحها دون الاعتماد على وجود الهاتف قريبًا أو متصلًا بالساعة.

ويمكن لمستخدمي الساعات الذكية بنظام "وير أو إس" تحميل تطبيق "واتس آب" من متجر جوجل بلاي مجانًا، وقد يرى بعض المستخدمين وجود إشعار بتوفر التطبيق للساعة داخل المتجر.

وستصدر بعض تطبيقات الطرف الثالث لساعات "وير أو إس" خلال الآونة القادمة، ومنها 3 تطبيقات مصغرة Tiles من شركة سبوتيفاي، وتطبيق مصغر من Peloton خاص بالتمارين الرياضية.

وتسعى واتس آب إلى تعزيز وجودها في مختلف المنصات في ظل وجود عدد ضخم من المستخدمين، إذ يشير آخر التقارير إلى وصول قاعدة مستخدميه إلى 2.24 مليار مستخدم نشط.

يذكر أن هناك عددًا محدودًا من الساعات الذكية المتاحة في الأسواق تعمل بتحديث "وير أو إس 3"، علمًا بأن جوجل أيضًا قد أعلنت عن الإصدار الرابع من النظام مع مزايا مختلفة مثل النسخ الاحتياطي السحابي، وتحسين أداء البطارية، وإضافة المزيد من التطبيقات وغيرها.