البسيوني: إنتاج الصبر بغزة لهذا العام 1000 طن

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة الفلسطينية أدهم البسيوني، إن المساحة المتوفرة لزراعة الصبر في قطاع غزة 500 دونم مثمر، متوقعًا أن إنتاجية الصبر 1000 طن.

ويُشير "البسيوني" في تصريح صحفي، إلى أن هذه الكمية من الصبر تستخدم كلها في السوق المحلي ولا يتم تصديرها؛ لأنها هي ليست زراعة أساسية إنما تزرع بهدف حماية الأراضي.

ويصف نبتة الصبر بـ "النباتات الصحراوية"؛ لأنها لا تحتاج إلى رعاية كبيرة، وتتحمل كافة الظروف القاسية والصعبة.

ويعدّ الصبر أو "التين الشوكي"، نبتة شوكية تنتشر بكثرة وكثافة في الأراضي الممتدة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.