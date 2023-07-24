بالفيديو والصور|| عملية إطلاق نار تستهدف حافلة للمستوطنين بحوارة

نفّذ مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الاثنين، عملية إطلاق نار تجاه حافلة للمستوطنين في حوارة جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وبحسب قناة كان (الإسرائيلية)، فإنه تم إطلاق النار على حافلة للمستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، ما تسبب بأضرار مادية فقط.

بدورها، قالت منظمة "إنقاذ بلا حدود" (الإسرائيلية)، إن 8 رصاصات أطلقت تجاه الحافلة (الإسرائيلية) قرب حوارة جنوب نابلس، وبأعجوبة لم تقع أي إصابات.

وأوردت القناة 14 (الإسرائيلية)، أن أضرارًا لحقت بالزجاج الأمامي لحافلة (إسرائيلية) خاصة بالمستوطنين بعد إطلاق النار عليها، ولم تحدد هوية المنفذ بعد.

وفي إطار ذلك، أغلقت قوات الاحتلال حاجزي حوارة وزعترة جنوب نابلس، بعد عملية إطلاق النار التي استهدفت حافلة المستوطنين، بحسب مصادر محلية.

وأفادت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحال التجارية في بلدة حوارة على الإغلاق، خلال عمليات البحث عن منفذي العملية.





