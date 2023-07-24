موقع توجيهي 2023 موقع توجيهي 2023

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

بالفيديو والصور|| عملية إطلاق نار تستهدف حافلة للمستوطنين بحوارة

الرسالة نت - الضفة المحتلة

نفّذ مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الاثنين، عملية إطلاق نار تجاه حافلة للمستوطنين في حوارة جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وبحسب قناة كان (الإسرائيلية)، فإنه تم إطلاق النار على حافلة للمستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، ما تسبب بأضرار مادية فقط.

بدورها، قالت منظمة "إنقاذ بلا حدود" (الإسرائيلية)، إن 8 رصاصات أطلقت تجاه الحافلة (الإسرائيلية) قرب حوارة جنوب نابلس، وبأعجوبة لم تقع أي إصابات.

وأوردت القناة 14 (الإسرائيلية)، أن أضرارًا لحقت بالزجاج الأمامي لحافلة (إسرائيلية) خاصة بالمستوطنين بعد إطلاق النار عليها، ولم تحدد هوية المنفذ بعد.

وفي إطار ذلك، أغلقت قوات الاحتلال حاجزي حوارة وزعترة جنوب نابلس، بعد عملية إطلاق النار التي استهدفت حافلة المستوطنين، بحسب مصادر محلية.

وأفادت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحال التجارية في بلدة حوارة على الإغلاق، خلال عمليات البحث عن منفذي العملية.

عملية إطلاق نار 1.jpg


عملية إطلاق نار.jpg
 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/287244

كلمات مفتاحية

المستوطنين اطلاق نار بحواره

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.