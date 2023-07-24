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الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من مخيم جنين للمرة الرابعة

الرسالة نت- جنين

جددت محكمة الاحتلال في معسكر سالم، ايوم الإثنين، الاعتقال الإداري للأسير معتصم علي بركات ضبايا من مخيم جنين، للمرة الرابعة على التوالي.

وبحسب مصادر محلية، فإن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري لضبايا لمدة أربعة أشهر، وهو يقبع حاليا في سجن النقب، علما أنه اعتقل أثناء سفره للعلاج بتاريخ 1/8/2022.

وتتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات "سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة، قد تصل أحيانا إلى سنة كاملة قابلة للتجديد.

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