النائب زعارير: المقاومة بالضفة تزداد ضراوة وتتمتع بحاضنة شعبية كبيرة

قال النائب باسم زعارير إن المقاومين بالضفة يتصدون لاقتحامات الاحتلال بكل قوة وأساليب متنوعة، ما يعكس تمسكهم بهذا النهج واستعدادهم لدفع الأثمان من أجل المحافظة عليه واستمراره.

وأضاف زعارير أن المقاومة بالضفة تتمتع بحاضنة شعبية كبيرة تساندها وتقدم لها المساعدة والمؤازرة.

وأشار إلى أن اقتحامات الاحتلال للضفة وآخرها في مخيم نور شمس بطولكرم وعقبة جبر في أريحا، يأتي في سياق الخطة التي تم الاتفاق عليها في العقبة وشرم الشيخ.

وأكد على أن هذه الخطة هدفها الأساسي إنهاء حالة المقاومة في الضفة الغربية بشكل عام، والحيلولة دون امتدادها لباقي مناطق الضفة.

ولفت إلى أن السلطة بمستواها السياسي والأمني ليست معينة باستمرار الحالة الثورية في الضفة وتسعى جاهدة لتقويضها التزاما بمخرجات لقاءات العقبة وشرم الشيخ، وهذا من أشد الأذى الذي يمكن أن يلحق بالمقاومين.

واعتبر أن ما حدث في جنين وجبع من اعتقال للمقاومين والملاحقة لهم بعد اقتحامات الاحتلال والعدوان الأخير للمخيم هو دليل على انفراق السلطة ضمن الخطة المرسومة لإنهاء هذه الحالة المتميزة شمال الضفة.

وأردف: "حين تواجه عدوا واحدا ومعك أهالك وشعبك بجميع مكوناته تكون قويا على المستوى المادي والمعنوي".

واستشهد ثلاثة مقاومين صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اشتباكٍ مسلح عند بوابة الطور بمحافظة نابلس، فيما منع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم، قبل أن يقوم باعتقالهم.