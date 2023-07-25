تعرف على آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023 من وزارة التعليم

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023 من وزارة التعليم حيث أعلنت الوزارة عن موعد ورابط نتائج الثانوية العامة في فلسطين لعام 2023، حيث يكون يوم الخميس الموافق 20/7/2023 بإتمام الساعة 9:00 صباحًا.

ما هي آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023 من وزارة التعليم





جاري رفع النتائج على الموقع الإلكتروني المخصص لوزارة التعليم بفلسطين وإعلان النتيجة عليه، كما تكون متاحة بالموعد المحدد عنه في يوم الخميس الموافق 20/7/2023 في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويمكن أن يشهد التأخر بفتح الموقع خلال عمليات البحث، لذلك يتم المحاولة أكثر من مرة حتى تصل للنتيجة الخاصة بك.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن توفير أكثر من رابط في الحصول على النتيجة ويمكنك معرفة جميع الروابط من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على منصة الفيسبوك.

طريقة معرفة النتيجة من خلال الرابط

يوجد بعض الخطوات التي يجب إتباعها للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 في فلسطين وهذه الخطوات هي:

أولًا يجب الذهاب للموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

بعد ذلك قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب والمكون من 6 إلى 8 أرقام بالمكان المخصص له.

ثم الضغط على زر البحث.

أخيرًا سيتم ظهور النتائج وقت إعلانها الرسمي والمحدد من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

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نتائج الثانوية العامة 2023 بفلسطين

صرحت وزارة التربية والتعليم بفلسطين عن عدد 87 ألف و848 طالب وطالبة بفلسطين تقدموا لإجراءات امتحانات الثانوية العامة، ومنهم 54641 القسم الأدبي و24540 القسم العلمي، و3971 قسم ريادة الأعمال و1242 القسم الشرعي، و3486 ثانوية مهنية.

في النهاية تعتبر آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023 من وزارة التعليم هي ظهور النتيجة من يوم الخميس الموافق 20/7/2023 في الساعة التاسعة صباحًا.