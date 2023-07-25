ما هو موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024؟ ينتظر الطلاب إعلان نتائج الثانوية العامة 2024، وتستمر عملية تصحيح أوراق الاختبار، وبدأت العملية متزامنة مع امتحانات المواد الأساسية التي بدأت في 16 من الشهر الماضي واستمرت حتى 13 يونيو، تابع معنا للحصول على المزيد من التفاصيل.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024





هناك أنباء عن احتمالية إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تاريخ إصدار نتيجة الثانوية العامة 2024 في واحد أغسطس من العام المقبل وتستمر العملية الجارية لتصنيف أوراق امتحانات الطلاب حتى الآن تحت سيطرة المدرسة الثانوية، حيث يتم التصحيح إلكترونيًا وسيتم إصدار نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد اكتمال عملية التصحيح والمراجعة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان لها أن مراقبة درجات الطلاب أثناء عملية التصحيح للاختبار تمت إلكترونيًا دون أي تدخل بشري وعبر العديد من المراحل الدقيقة، وتم اختيارهم من قبل كوادر ذات خبرات متميزة لضمان الدقة والجودة، وحذرت الطلاب من أن تقودهم منشورات تدعي إمكانية تعديل درجات اختبار طلاب الثانوية العامة.

في الوقت نفسه، تستعد وزارة التربية والتعليم لبدء العام الدراسي 2024، حيث من الممكن أن يبدأ تسجيل الطلاب الجدد بداية شهر أغسطس المقبل.

اقرأ أيضًا: مُتابعة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023/2024

نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

يمكن للطلاب التحقق من نتائج الثانوية العامة 2024 ورقم المقعد والاسم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ومن هنا سنوضح لك جميع الخطوات:

أولاً، يتعين على الطلاب تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم (بوابة المدرسة الثانوية الإلكترونية) من هنا.

يجب على الطلاب بعد ذلك تسجيل الدخول إلى بوابة المدرسة الثانوية.

يقوم الطلاب بالنقر فوق الكلمات 2024 نتائج المدرسة الثانوية.

بعد ذلك يكتب الطالب رقم مقعده.

ثم انقر لعرض النتائج، والتي ستظهر فور اجتياز المراجعة الرسمية.

وهنا نكون تعرفنا على موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 والطريقة التي يتم إتباعها للحصول عليها.